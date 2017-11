Hård hund vil ikke engang møde en 40-årig Zlatan med brækket ben

Daniele De Rossi og Zlatan Ibrahimovic i duel under EM i 2016. Foto: Scanpix

Daniele De Rossi har respekt for Zlatan Ibrahimovic og glæder sig over, at han ikke længere optræder for Sverige, som Italien skal møde i VM-playoff.

Stjernen Zlatan Ibrahimovic blev frelseren, da det svenske fodboldlandshold sidst stod i to playoffkampe om at komme med til et mesterskab.

Med to mål i Parken i november for to år siden skød han Sverige til EM i Frankrig på bekostning af Danmark.

- De skulle sende mig på pension, men jeg sendte hele deres land på pension, lød det dengang fra en kæk Zlatan Ibrahimovic.

Fredag og mandag er det så Italien, de blå-gule skal bide skeer med. Denne gang er det dog uden Ibrahimovic, der er stoppet på landsholdet, og det er Daniele De Rossi glad for.

- Jeg vil aldrig møde "Ibra" (Zlatan Ibrahimovics øgenavn, red.), end ikke om han var 40 år og spillede med et brækket ben, sagde De Rossi ifølge italienske medier på onsdagens pressemøde.

Her slog manden, der er kendt for at være en bisse på banen, også fast, at det er en klar fordel at møde Sverige uden den nu 36-årige Ibrahimovic. Noget som holdkammeraten i Roma og på landsholdet Alessandro Florenzi er enig i.

- Sverige er langt mindre farlige uden Zlatan, sagde Florenzi.

Sverige kan uden Zlatan

Italien har ikke tabt en betydende landskamp til Sverige siden 1998, og Daniele De Rossi håber, at italienernes gode tag på svenskerne i nyere tid vil hjælpe dem til VM i Rusland.

Han advarer dog sine landsmænd mod at tage for let på opgaven mod Sverige, selv om Zlatan Ibrahimovic ikke længere optræder i den gule trøje.

- Det er ikke sådan, at resten af dem er fremmede. Vi kender dem, fordi nogle af dem spiller i Italien og andre spiller i større europæiske ligaer. De er ikke tosser, sagde De Rossi på pressemødet.

Første VM-playoffkamp mellem Italien og Sverige spilles på Friends Arena nær Stockholm fredag aften. Returkampen spilles på San Siro i Milano.