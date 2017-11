Irland melder midtbanespillere klar til playoffkamp mod Danmark

Både Jeff Hendrick og Stephen Ward forventes klar til kampen mod Danmark. Foto: ANDREW YATES / Scanpix Denmark

Både Jeff Hendrick og Stephen Ward deltog i den irske træning torsdag før VM-playoffkampen mod Danmark.

Der skulle ikke længere være tvivl om, at Irland kan benytte midtbanespillerne Jeff Hendrick og Stephen Ward i playoffkampen mod Danmark lørdag.

Begge Burnley-spillere trænede således med den irske landsholdstrup torsdag, og ifølge avisen Irish Times forløb det for begges vedkommende problemfrit.

Dermed ligner det to klarmeldinger til den irske landstræner, Martin O'Neill, der til kampen i København må undvære midtbanespillerne James McCarthy og David Meyler på grund af henholdsvis en skade og en karantæne.

Det var første gang i denne uge, at Jeff Hendrick trænede sammen med den irske trup, efter at han har haft problemer med den ene balde og den nedre del af ryggen.

Usikkerheden omkring flere irske midtbanespillere kan åbne døren for Harry Arter, der måtte vinke farvel til EM-slutrunden i fjor i Frankrig på grund af en skade, efter at han op til turneringen havde spillet sig ind i varmen hos O'Neill.

Harry Arter kan nu pludselig øjne muligheden for spilletid mod Danmark, og fra sin hverdag i Premier League, hvor han tørner ud for Bournemouth, så er Arter ikke i tvivl om Christian Eriksens betydning for det danske landshold.

- Man kan ikke kun fokusere på en spiller. Han er i verdensklasse, og han fortjener al den ros, han får, både i Premier League og på landsholdet.

- Vi bliver nødt til at stoppe ham og stoppe det, han gør, men vi kan ikke bare koncentrere os om ham. Vi bliver nødt til at fokusere på os selv i første omgang, siger Arter ifølge independent.ie.

Det første playoffopgør spilles i København 11. november, mens der er returkamp i Dublin 14. november. Den samlede vinder er kvalificeret til VM i Rusland i 2018.