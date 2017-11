Kroatien og Schweiz er tættere på VM efter playoff-sejre

Ivan Perisic kom på måltavlen for Kroatien. Foto: STRINGER / Scanpix Denmark

Kroatien vandt 4-1 hjemme over Grækenland i første VM-playoffkamp, mens Nordirland tabte 0-1 til Schweiz.

Kroatien har et særdeles godt udgangspunkt for at nå VM-slutrunden, mens Nordirland kommer på en svær returopgave i Basel søndag.

Det var status efter to playoffkampe om kvalifikation til VM i Rusland, da Kroatien hjemme besejrede Grækenland 4-1, mens Nordirland tabte 0-1 i Belfast til Schweiz.

Første halvleg blev en målrig affære i Kroatien.

Hjemmeholdet kom planmæssigt foran efter 13 minutter, da Real Madrids Luka Modric scorede sikkert på et straffespark, som Grækenland-keeper Orestis Karnezis selv havde begået.

Seks minutter senere svigtede den græske defensiv helt fatalt, da Nikola Kalinic fik lov at stå helt udækket i det græske felt.

Ivan Strinic fandt ham med en perfekt pasning, og Kalinic drejede ubesværet bolden i mål med hælen til 2-0.

Så lignede det en gevaldig tur op ad bakke for gæsterne, men et græsk hjørnespark resulterede efter den halve time i en reducering, da Borussia Dortmund-spilleren Sokratis headede grækerne på 1-2.

Kroaterne fortsatte dog dominansen, og blot tre minutter senere kunne Ivan Perisic afslutte et mønsterangreb med at øge føringen til 3-1 på et hovedstød efter et perfekt indlæg fra Sime Vrsaljko.

Kroatien kunne for alvor dufte VM i Rusland fire minutter efter pausen, da Grækenland igen forærede en scoring væk.

Konstantinos Stafylidis ville lægge bolden tilbage til sin målmand med brystet, men Vrsaljko kom imellem, og Andrej Kramaric scorede tæt ved mål til 4-1.

Schweiz vinder på udebane

Nordirland holdt stand hjemme mod Schweiz i de første 45 minutter, og det var et brugbart resultat at tage med til returmødet, men efter 57 minutter kom Schweiz foran 1-0 efter et straffespark.

Det lignede, at bolden blev sparket op på Corry Evans skulder, men dommeren fløjtede for straffespark, og Ricardo Rodriguez scorede efterfølgende.

Nordirland fremtvang et par muligheder efterfølgende, men det lykkedes ikke at få udlignet, og dermed tager nordirerne et nederlag med til returkampen i Schweiz.

De to samlede vindere er kvalificeret til VM-slutrunden i 2018.