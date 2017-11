Nicklas Bendtner trodsede sygdom i jagten på personlig titel

Angriberen Nicklas Bendtner har sat sig et mål om at blive norsk ligatopscorer i denne sæson, og ikke engang feber kan stoppe ham.

Nicklas Bendtner er tæt på at kunne lade sig hylde som topscorer i den bedste norske fodboldrække, Eliteserien, i denne sæson.

Med 18 ligamål fører Bendtner topscorerlisten et enkelt mål foran den nærmeste rival, Stabæk-angriberen Ohi Omoijuanfo.

- Topscorertitlen var egentlig ikke noget, som jeg gik efter. Men da jeg lå side om side med en, så var det klart, at der gik konkurrence i det for mig.

- Så nu vil jeg gerne vinde den. Det var blandt andet derfor, jeg spillede kampen i søndags, selv om jeg lå syg med feber og var på penicillin op til kampen, siger Bendtner.

Scorede i nederlag

Rosenborg tabte søndag med 1-2 ude til Aalesund. Den danske landsholdsangriber nettede en enkelt gang på straffespark og er nu alene i front som ligatopscorer.

- Det at score i den kamp var et personligt mål, fordi jeg nu ligger et mål foran ham med to runder igen.

- Og i de næste to kampe, vi har, kunne det også godt lugte lidt af mål. Så jeg går 100 procent efter det, siger Bendtner.

Han er tilfreds med at have vundet det norske mesterskab og vil gerne slutte godt af.

- Det har været godt. De kampe, vi snakkede om, at vi skulle vinde, vandt vi. Hvis vi ser bort fra den kamp, vi spillede i weekenden, der var pivhamrende elendig, så har vi nået vores mål.

- Lige nu vil jeg spille godt i to sidste kampe med Rosenborg. Jeg vil gerne have, at vi vinder begge kampe.

- Det skal ikke være nogen ferie, bare fordi vi har vundet mesterskabet. Du skal stadig have respekt for ligaen og yde dit bedste.

- Vi har nogle spillere, blandt andre mig selv, som gerne vil score nogle flere mål, påpeger han.

Bendtner vil til VM

Og så er der lige et mål mere, som Bendtner mangler at indfri. Det er målet om at komme til VM med Danmark.

Første skridt kan tages, når Danmark lørdag møder Irland på hjemmebane i den første af to playoffkampe om at komme til næste års slutrunde i Rusland.

- Det altoverskyggende mål for mig, som er det sidste, der mangler at blive indfriet, er, at vi kvalificerer os til VM.

- Om det så er med mål scoret af mig, eller om det er mål af Kasper Schmeichel eller Jannik Vestergaard, det er fuldstændigt ligegyldigt. Vi skal bare med til VM, fastslår Bendtner.