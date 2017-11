På et punkt er Danmark klart foran Irland

Danmark møder Irland i to playoffkampe om en plads ved VM 2018. På ét punkt er Danmark klart foran. Foto: Scanpix

Over halvdelen af det irske herrelandshold spiller til daglig i den næstbedste række i England, The Championship.

De danske og irske landsholdsspillere kommer med vidt forskellige baggrunde, når de går ind i Parken lørdag aften.

Hovedparten af de danske spillere kommer fra klubber i den bedste række i de lande, de spiller i til daglig. Over halvdelen af den irske trup holder til under den øverste hylde - de spiller i den næst- eller tredjebedste række i England, så på det punkt er Danmark flere ligaer bedre end Irland spiller for spiller.

- Man skal passe på med at male det sort på hvidt, men jeg forbinder det med, at deres kvalitet spiller for spiller ikke er så god som i den danske trup, siger TV 2 SPORTs fodboldekspert Kasper Lorentzen.

- Irerne har en del spillere, der ikke har kvaliteten til at komme helt op på det øverste niveau lige nu. Men fodbolden er også skabt sådan, at det er en holdpræstation - og man kan få meget ud af lidt, hvis holdet fungerer og slås sammen.

Læg mærke til de sidste seks ord: Hvis holdet fungerer og slås sammen.

Dét er nemlig Irlands styrke. Holdet er en enhed, hvor spillerne kæmper enormt hårdt for hinanden. De kommer fra en kultur, hvor knaldhårde tacklinger lovprises på niveau med offensive genialiteter.

- Det er dét, der passer irerne. Det er sjældent, man ser en irer i La Liga - de lever på deres fight, energi og de syngende tacklinger. De bliver ofte omkring deres trygge opvækst, og det passer dem godt, at eksempelvis Championship er præget af fysik og tempo.

- I de næstbedste rækker er spillernes individuelle kvalitet lidt dårligere, men tempoet er stadig højt - specielt i Championship. Derfor er det ikke en liga, man skal undervurdere.

- Det er svært at rangere Championship i forhold til andre ligaer, fordi der er forskel på spillestilen. Men jeg forbinder Championship med fysik og højt tempo, og det er dét, irerne står for. Derfor er det også en liga, der passer dem meget godt. Men det er stadig en dårligere liga end Premier League, La Liga, Serie A og League 1 i Frankrig.

Jonas Knudsen, Martin Braithwaite og Andreas Bjelland er de tre danskere, der ikke spiller i den bedste række. Bjelland er den af de tre, der har fået mest spilletid i kvalifikationen. Til daglig spiller han i Brentford, hvor han har irske holdkammerater. Disse er dog ikke en del af landsholdet, men qua sine kampe i Championship kender han en del af de irske landsholdsspillere.

- Irer er nogle hårdtarbejdende folk, som kommer til at gøre det svært for os. Især i Parken kunne jeg forestille mig, det bliver en hård kamp, hvor vi kommer til at være meget på bolden og de kommer til at forsvare med hjertet, siger Bjelland til TV 2 SPORT.

Hele den irske landsholdstrup spiller til daglig i England - enten i Premier League, Championship eller League 1.

Derimod er danskerne spredt over det meste af Europa. Danskerne spiller i klubber fra England, Spanien, Frankrig, Italien, Tyskland, Holland, Norge og Danmark – og det tilfører Åge Hareides mandskab en ekstra dimension, vurderer Kasper Lorentzen:

- Det er nogle forskellige kulturer, danskerne spiller i til daglig. I La Liga er det meget teknisk, og man skal være dygtig på bolden og kunne kontrollere tingene på meget lidt plads. Bundesligaen er meget løbestærk, og det er Premier League også blevet, og tempoet bliver bare højere og højere i den liga. Det giver alt i alt Danmark nogle forskellige kvaliteter fra de forskellige ligaer, siger Lorentzen, inden han udpeger Danmark som svag favorit til at spille sig til VM.

- Det er meget lige, men Danmark er et dygtigere hold. Danskerne er dygtigere til at spille fodbold - og hvis Danmark kan finde ud af at slå Irland taktisk ved at finde de rum, hvor irerne har det sværest, så er Danmark favoritter.