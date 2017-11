Billetløse irere er rejst 7.000 kilometer for at se landskamp

Tusindvis af irske fans kommer i weekenden til København. De er kendt for at være nogle af Europas bedste og mest humoristiske tilhængere.

Fodbolde sparket gennem åbne vinduer i flere meters højde, hyldestsange til kvinder og politibetjente og udskiftning af et ældre ægtepars punkterede dæk.

Påfundene har været mange og opfindsomheden stor fra de irske fodboldfans gennem tiden. Lørdag kommer de til at være talstærkt til stede i København, når Irland spiller den første VM-playoffkamp på udebane mod Danmark.

De irske fans er blevet tildelt knap 2.500 billetter, men irske medier forventer, at omkring 8000 irske fans rejser til Danmark for at støtte 'The Boys in Green'.

Allerede tidligt på dagen fredag prydede fansene en lang række af pubber rundt omkring i København, og enkelte var rejst rigtig langt for at se Irland. Således mødte TV 2 SPORT fire mænd, der havde taget turen fra Chicago i USA til København, næsten 7.000 kilometer, for at støtte de irske helte - og så endda uden billet.

- Vi er kommet for at drikke, og så leder vi efter billetter, nu vi er kommet hele vejen over. Vi prøver altid at være der, når Irland spiller rundt omkring i verden.

- Irland er det bedste hold, vi har de bedste fans, og så er det bare rigtig sjovt. Danskerne har vist sig at være så venlige, det er smukt. Så det bliver forhåbentlig en stor fest de næste par dage, og vi forventer at vinde. Forhåbentlig 1-0, lød det samstemmigt fra de udeboende irere.

Støtten var også stor, da Irland i oktober mødte Wales på udebane i VM-kvalifikationen.

Amazing atmosphere in Cardiff, feels more like Dublin with over 4000 Irish here. We’re with them & plenty of Wales fans on @BBCNewsbeat NOW pic.twitter.com/QOyybSveBy — mike williams (@mikewills_sport) October 9, 2017

Her forsøgte nogle af de tusindvis af irske fans på ny at sparke bolde gennem de åbne vinduer i Cardiff.

'Vandt' EM i Frankrig

Under EM-slutrunden sidste sommer trak de irske fans ofte overskrifter i flere internationale medier for deres humoristiske, kreative tiltag, som du kan se i videoen over artiklen.

Selv om Irland på fodboldbanen tabte i ottendedelsfinalen til Frankrig, så 'vandt' deres tilhængere EM uden for kridtstregerne.

Borgmesteren i Paris, Anne Hidalgo, sendte efter slutrunden et brev til den irske præsident Michael D. Higgins, hvor hun roste og ærede de irske fans for at skabe 'god stemning med deres eksemplariske sportsånd'.

Irish fans singing the YaYa song with a random French fella who was absolutely loving it pic.twitter.com/9Pjv7jQO78 — Football Fights (@footbalIfights) June 13, 2016

- Tilhængerne har været sensationelle, sagde Irlands landstræner Martin O'Neill om de irske fans efter EM-slutrunden.

Ved EM-slutrunden i 2012 viste de irske fans nok engang imponerende opbakning, selv om Irland tabte stort til de senere europamestre fra Spanien.

Danmark og Irland mødes i København lørdag. Tre dage senere er der returkamp i Dublin.