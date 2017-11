Brøndby-målmand går glip af første Irland-kamp

Frederik Rønnow døjer med en skade i skulderen. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Frederik Rønnow er skadet og misser den første kamp mod Irland. Han er i spil til tirsdagens returkamp.

Reservemålmanden Frederik Rønnow kommer ikke til at være med på bænken i den første VM-playoffkamp mod Irland lørdag i Parken.

Målmandens skulder er blevet testet de foregående dage i landsholdslejren, men man har vurderet, at han ikke er i spil til at kunne blive helt klar til kampen mod Irland lørdag, i tilfælde af at der skulle ske noget med førstemålmand Kasper Schmeichel.

Det siger landsholdets målmandstræner, Lars Høgh.

- Frederik er ude i Brøndby i dag, og han kommer ikke med i morgen (lørdag, red.). Jeg har fået at vide, at han har det meget bedre, så han kommer ind igen søndag, siger Lars Høgh.

Dermed kan målmanden komme med på flyet til Irland, hvor Danmark tirsdag spiller returkamp i Dublin.

Kasper Schmeichel har været et klart førstevalg i målet, når Leicester-keeperen har været klar, men målmanden har et gult kort i bagagen inden første kamp.

Hvis Schmeichel får et gult kort lørdag i Parken, vil han være i karantæne i returkampen, og derfor kan der blive brug for Frederik Rønnow.

Brøndby-målmanden har vogtet buret tidligere i VM-kvalifikationen, når Schmeichel har været ude med en skade.

Rønnow har stået på mål i sejren over Armenien og i to sejre over Kasakhstan.

Lørdag vil Jonas Lössl og Jesper Hansen være de to reservemålmænd.