Fransk stjerne får lang karantæne fra europæisk fodbold

36-årige Patrice Evra straffes nu af UEFA for at uddele karatespark mod en fodboldfan.

Den franske fodboldspiller Patrice Evra er af Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) blevet udelukket fra alle europæiske turneringer frem til 30. juni 2018. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Patrice Evra kan også se frem til en bøde på cirka 75.000 kroner.

Udelukkelsen skyldes, at forsvarsspilleren, der har en fortid i Manchester United og Juventus, gjorde sig særdeles uheldigt bemærket før en Europa League-kamp mod Guimaraes i Portugal 2. november.

Patrice Evra lavede et spark i hovedhøjde mod en fan, efter at en gruppe fans havde sunget smædesange, der angiveligt var rettet mod Evra.

Kampens dommer tildelte derefter spilleren det røde kort, inden kampen overhovedet var gået i gang. Det var første gang i Europa Leagues historie, at en spiller har modtaget det, inden kampen er blevet fløjtet i gang

Scenen mindede om en episode i 1995, hvor franskmanden Eric Cantona, der spillede for Manchester United, sprang over en bande og sparkede en Crystal Palace-fan efter at være blevet tildelt et rødt kort.

Manchester United-stjernen Eric Cantona sparker en tilskuer under Uniteds 1-1-kamp mod Crystal Palace den 25. januar 1995. Foto: - / Scanpix Danmark

Den 36-årige forsvarsspiller og fodboldklubben Marseille blev kort efter straffen fra UEFA endegyldigt "enige om at stoppe samarbejdet", skriver klubben på sin hjemmeside.

- Det er i dag en trist dag. Først og fremmest for Patrice Evra, der selvfølgelig forstår konsekvenserne af sin handling, siger sportsdirektøren i Marseille, Jacques-Henri Eyraud.

Det røde kort var Evras første som Marseille-spiller og det kun tredje i 691 officielle klubkampe. Den 36-årige spiller er i forvejen suspenderet af sin franske klub, Marseille.

Evra kom til Marseille i januar fra Juventus, og inden det spillede franskmanden i Manchester United fra 2006-2014. Endvidere har han spillet 81 kampe for det franske landshold.