Grædende Neymar: Stop med at finde på historier

Neymar har fået nok at presseskriverier om et dårligt forhold til sin holdkammerat Edinson Cavani samt træner i Paris Saint-Germain. Foto: Twitter@Esp_Interativo

Den brasilianske stjerne tager afstand fra rygter om et dårligt forhold til sin holdkammerat og træner i PSG.

En følelsesladet Neymar tog fredag afstand fra mediehistorier om et betændt forhold til sin træner samt holdkammerat Edinson Cavani.

Det skete efter Brasiliens 3-1-sejr over Japan i en testkamp i Lille, hvor Neymar afleverede sit budskab, og herefter grædende forlod presseseancen ifølge AFP.

QUE MOMENTO! Tite elogia caráter de Neymar e leva jogador brasileiro às lagrimas! pic.twitter.com/AUNM2cZU8q — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) November 10, 2017

- Jeg vil bede jer om at stoppe med at finde på historier, som ikke er sande.

- Jeg vil sige, hvad jeg tænker. Jeg er meget realistisk. Jeg kan ikke lide disse falske historier om mig. Der er intet, der generer mig i min klub.

- Jeg er her (i Paris Saint-Germain, red.), fordi jeg bad om at være her. Det går virkelig godt (i klubben, red.). Jeg er meget glad og motiveret her. Jeg er en spiller, der ønsker at give alt på banen.

- Det, som generer mig, er, at alle mulige laver historier om mig, min træner og Cavani, men de ting er ikke virkelige. De er ikke sande, lød det fra Neymar.

I september afslog Edinson Cavani at lade Neymar sparke et straffespark, da PSG besejrede Lyon 2-0.

Det medførte hurtigt historier i mange medier om et dårligt forhold mellem de to sydamerikanske holdkammerater.

Både uruguayaneren og Neymar nedtonede episoden, men i dele af pressen er der fortsat spekuleret i, at Neymar føler sig dårligt tilpas i den franske hovedstad og i PSG.

Den brasilianske superstjerne skiftede før sæsonen til PSG fra FC Barcelona.

Det skete i en opsigtsvækkende handel, efter at den hovedrige franske klub valgte at indløse Neymars frikøbsklausul i Barcelona, der lød på cirka 1,6 milliarder kroner.

Neymar scorede et mål på straffespark, men nåede også at brænde et forsøg fra 11-meter-pletten i opgøret mod Japan.