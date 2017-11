Irsk landstræner har specielt minde med Bendtner

Den irske landstræner, Martin O'Neill, havde Nicklas Bendtner under sig i den engelske klub Sunderland. Foto: NIGEL RODDIS / Scanpix Denmark

Martin O'Neill fremhæver Christian Eriksen som en stjerne, men han har heller ikke glemt andre danskere, han tidligere har arbejdet med.

Irlands fodboldlandshold er vant til at møde modstandere, hvor spillerne spiller på mere prominente klubadresser end midterhold i Premier League og The Championship, hvor Irlands egne spillere primært huserer.

Det er umiddelbart en fordel for Danmark, at de danske spillere huserer i bedre klubber, men det skræmmer ikke Irlands fodboldlandstræner, Martin O'Neill.

Når han satte sig for det, var han eminent. Men det krævede, at han var der. Det var han ofte Martin O'Neill om Bendtner

Det siger han fredag på et pressemøde i København, da han bliver forholdt påstanden om, at de danske spillere individuelt er stærkere end de hårdføre irere.

- Jeg synes, at Danmark har nogle stærke spillere, men hvis jeg kigger her på min venstre side (mod kantspilleren Robbie Brady fra Burnley, red.), så synes jeg også, at vi har det.

- Der er nogle danske spillere i de største europæiske ligaer, og det er selvfølgelig en stor fordel for danskerne, men vi har overvundet lignende hold før, siger Martin O'Neill.

Den irske landstræner har tidligere trænet Nicklas Bendtner i Sunderland, og han har bestemt ikke glemt den danske angriber.

- Nicklas. Meget interessant. Sådan er han. Han var lånt ud fra Arsenal, og han var åbenlyst en god fodboldspiller. Når han satte sig for det, var han eminent. Men det krævede, at han var der. Det var han ofte.

- Jeg kan huske en kamp mod Liverpool, hvor han var virkelig, virkelig god. Han spillede en stor rolle i, at vi undgik nedrykning den sæson, siger landstræneren.

Han har samtidig hæftet sig ved, at Christian Eriksen over en lang periode har vist spil på meget højt niveau for både Danmark og Tottenham.

- Eriksen har spillet fantastisk fodbold over de sidste 16 måneder, men han er ikke den eneste dansker, som har spillet godt, siger O'Neill uden at uddybe yderligere.

Irland har været ude i playoffkampe syv gange tidligere. Senest kom holdet med for to år siden, men det vil være større at slå Danmark og komme med til VM.

- Det var stort, da vi kvalificerede os til EM i Frankrig for to år siden, og vi leverede nogle gode kampe ved slutrunden, men det vil være noget andet at komme til VM. Det vil være fantastisk, hvis vi kan komme med, siger O'Neill.

Mens han kan få et gensyn med Eriksen og Bendtner lørdag, slipper han til sin egen glæde for at skulle stå over for forsvarskrumtappen Martin Laursen.

- Jeg er glad for, at han ikke er med i morgen. Han var absolut fantastisk for Aston Villa. Han kæmpede lidt med skader, men hans disciplin, det havde han nok lært i Italien, var eminent.

- Efter et par uger var han på holdet. Efter yderligere et par uger kunne han håndtere at spille to kampe om ugen. Derefter var han en vigtig spiller på holdet i et par år, siger Martin O'Neill.

Danmark og Irland mødes i København lørdag. Tre dage senere er der returkamp i Dublin.