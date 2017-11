Italienere frygter fodbold-dommedag mod Sverige

Den 39-årige anfører og målmandslegende Gianluigi Buffon er en af de eneste tilbageværende spillere fra Italiens VM-hold, der vandt i 2006. Foto: MAX ROSSI / Scanpix Denmark

Taber Italien VM-playoffkampene til Sverige, vil det gøre ondt på nationens selvforståelse, mener ekspert.

- Den tanke, at vi ikke skulle kvalificere os til VM i 2018, svarer til dommedag.

Så klart lød det fra formanden for det italienske fodboldforbund, Carlo Tavecchio, for godt en måned siden, og ordene er stadig aktuelle forud for fredagens VM-playoffkamp mellem Sverige og Italien.

Skulle det ikke lykkes for italienerne at slå svenskerne over to kampe, vil det nemlig være første gang siden 1958, at Italien ikke er med i en VM-slutrunde i fodbold.

- I Italien tør man slet ikke tænke tanken, at man ikke kommer med til VM, siger historiker og fodboldforfatter Asker Hedegaard Boye.

- Deres træner, Gian Piero Ventura, bliver med 100 procent sikkerhed fyret, hvis ikke de kommer med, siger han.

I en hård kvalifikationspulje endte italienerne som nummer to bag et stærkt spansk landshold.

Det var i sig selv ikke nogen katastrofe.

Men det vil være historisk, hvis ikke Italien slår et svensk landshold, der på vej mod playoffkampene har besejret Frankrig og spillet uafgjort mod Holland.

- Det gør ondt på italienerne, at de skal ud i de her playoffkampe. Der er et enormt pres på spillerne og landstræneren, siger Asker Hedegaard Boye.

Italien har vundet VM i 1934, 1938, 1982 og senest 2006.

Bedrifterne fylder meget i italienernes selvforståelse og burde ifølge formanden for det italienske fodboldforbund endda regnes med, når VM-pladserne uddeles.

- Det er ikke fair, at de ikke tager de fire verdensmesterskaber med i betragtning. Det går imod historien, har Carlo Tavecchio udtalt til Reuters.

Skulle de italienske stjerner fejle mod Sverige, vil samtalen den kommende tid i støvlelandet næppe dreje sig om meget andet.

- Der er ikke noget land, hvor fodbolden bliver dækket så minutiøst, nørdet og detaljeret, som i Italien, siger Asker Hedegaard Boye.

- Der findes heller ikke noget land, hvor den offentlige samtale på caféer, i barer, i de enkelte hjem, på skoler og arbejdspladser kredser så meget om fodbold, som i Italien, siger fodboldforfatteren og henviser til landets tre daglige fodboldaviser.

Kampen mellem Sverige og Italien begynder klokken 20.45.