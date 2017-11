Italiensk fiasko lurer - Sverige tager første stik i VM-playoff

Sverige vandt 1-0 over Italien i det første playoffopgør om at nå med til VM i Rusland i 2018. Foto: TT NEWS AGENCY / Scanpix Denmark

En smal hjemmesejr på 1-0 gør returmødet mod Italien til en helt åben affære i jagten på VM-slutrunden i 2018.

Sverige kom ud som lyn og torden, men først i anden halvleg fik svenskerne udbytte af den energiske indsats.

Her scorede svenskerne efter Jakob Johanssons afslutning det ene mål, der sikrede en 1-0-sejr over Italien i landenes første playoffkamp om kvalifikation til VM-slutrunden i Rusland.

Målet fik Friends Arena i Stockholm til at eksplodere i jubel, og da der ikke blev scoret mere i kampen, tager svenskerne et godt udgangspunkt med til returkampen i Italien.

Sverige lagde ud i højt tempo i kampens indledning, og det var på ingen måde et svensk landshold, der var kommet på banen med frygt for italienerne.

Svenskerne fik tilkendt et direkte frispark efter få minutter, men Emil Forsbergs afslutning endte langt over mål.

I stedet kom Italien til en kæmpe mulighed efter syv minutter, da et hovedstød fra Andrea Belotti gik tæt forbi den ene svenske stolpe.

De første 45 minutter var underholdende i et højt tempo, og en afslutning fra Ola Toivonen var tæt på efter ni minutter.

Italien var presset af det opskruede tempo fra svensk side i halvlegen, og Emil Forsberg forsøgte sig igen, men den helt store svenske mulighed lod vente på sig i en halvleg, der endte uden scoringer.

Italien skulle finde sine ben at stå på til anden halvleg, og efter et par minutter forsøgte Antonio Candreva sig med et skud, som Robin Olsen i Sveriges mål ikke havde problemer med.

Andreas Granqvist i det svenske forsvar sled og slæbte, mens Italien fik mere og mere overtag.

Efter godt en times spil eksploderede stadionet i Stockholm så, da en nedfaldsbold endte hos netop indskiftede Jakob Johansson.

Midtbanespilleren sparkede resolut, og bolden blev rettet af, snød Buffon og gik i mål til svensk 1-0-føring.

Det var et dårligt resultat for Italien, og ni minutter senere hamrede Manchester Uniteds Matteo Darmian da også bolden på den ene svenske stolpe uden chance for Robin Olsen.

Sverige slap med skrækken i situationen, og udfaldet af opgøret var stadig åbent indtil sidste fløjt i den spændingsfyldte afslutning.

Sverige holdt stand, og fortsættelsen følger mandag i Milano.