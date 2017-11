Jon Dahl Tomasson vil være cheftræner igen

Jon Dahl Tomasson og Åge Hareide har været trænerduo sammen siden 1. juni 2016, hvor danskeren kom ind under vingerne på nordmanden. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Det er ikke kun de danske spillere, der får noget ud af at kvalificere sig til VM. Det kan også give assistenttræner Jon Dahl Tomasson et skub frem.

Danmarks nok sikreste inderside gennem tiderne er blevet til en vigtig brik på bænken i jagten på en VM-billet.

Efter storsejren over Polen roste Åge Hareide sin assistent, Jon Dahl Tomasson, der ifølge den norske træner havde fundet koden, der kunne lukke Polens forsvar op.

Selvom Jon Dahl Tomasson trives som assistenttræner for Danmark, har han dog ikke sluppet drømmen om at stå i spidsen for et hold igen.

- På et tidspunkt skal jeg være cheftræner igen. Hvornår det bliver, det må vi se, slår han fast over for TV 2 SPORT.

Jon Dahl Tomasson har allerede prøvet lidt af hvert, efter han stoppede med at spille. Da han blev ansat som Hareides assistent, var han assistenttræner i den hollandske klub Vitesse. Tidligere i trænerkarrieren stod han også i spidsen for Excelsior og siden Roda, hvor han blev fyret i 2014 efter en række skuffende resultater.

Glem karriereplanlægning

Dermed har han både været assistenttræner og cheftræner i Hollands to bedste rækker, inden han nu er inde omkring landsholdet. Alligevel handler det for Jon Dahl Tomasson om hele tiden at forbedre sig.

- Desto mere du prøver, og jo mere du prøver at udvikle dig, jo bedre bliver du. Du er ansvarlig for din egen udvikling, lyder det fra Jon Dahl Tomasson, der håber på, at en VM-slutrunde som assistenttræner for Danmark kan være med til at bygge oven på den viden, han allerede har.

- For mig personligt vil det give noget til CV'et. Det er en erfaring, jeg har som spiller, men jeg har den ikke som træner, så det kan blive interessant. Der er ikke så mange danskere, der har den erfaring som træner, hvilket også er vigtigt, så det vil give noget i bagagen.

Men har du fået smag for landshold, eller skal du tilbage i klubberne?

- Jeg har lært, at i den her branche kan du ikke planlægge. Karriereplanlægning er ikke så let i den her branche. Det kan gå stærkt både den ene og den anden vej. Det eneste, du kan planlægge, er at gøre dig bedre i forhold til de udfordringer, du får på trænerfronten, og det gør jeg til daglig.

Hvad er dine drømme så?

- Drømmen er helt klart at blive cheftræner igen. Om det er landshold eller klubfodbold. Det er ikke ungdomsfodbold, så meget kan jeg sige.

Lørdag kan du se, om Jon Dahl Tomasson og resten af det danske landshold kommer et skridt tættere på VM, når Danmark møder Irland i den første af to VM-playoffkampe. Vi liveopdaterer fra kampen her på tv2.dk.