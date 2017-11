Kasper Schmeichel ser konstant fremgang under Hareide

Kasper Schmeichel i landsholdslejren frem mod playoffkampene mod Irland. Foto: Anders Kjærbye / Scanpix Danmark

Landsholdet har vænnet sig til Åge Hareides stil, og derfor er danskerne blevet svære at slå, mener målmanden.

Det danske fodboldlandshold er i et roligt tempo blevet bedre og bedre, siden nordmanden Åge Hareide i marts 2016 havde sine første arbejdsdage som dansk landstræner.

Det vurderer landsholdets førstemålmand, Kasper Schmeichel, forud for de to playoffkampe mod Irland om en VM-billet.

- Det har været en proces hen over mere end halvandet år, hvor vi er blevet spillet mere og mere sammen. Det har båret frugt, for vi er rigtig mange gode spillere, og hvis vi alle sammen spiller sammen, så er vi en stærk enhed.

- Jeg synes, at vi løbende er blevet bedre under Åge. Vi kom også fra at have haft den samme landstræner i mange år, og vi var meget inde i en bestemt måde at spille på, og så er det klart, at der er en tilvænningsperiode, når man får ny landstræner.

- Det var der også for os, men vi har vænnet os til en ny stil, og vi kan se, hvor godt et hold, vi kan blive, siger Kasper Schmeichel.

- Kan blive endnu bedre

Målmanden kan se tilbage på et landsholdsår, hvor Danmark er ubesejret og gået fra en tvivlsom VM-situation til nu at have skæbnen i egne hænder.

Der er dog stadig plads til forbedring, minder Schmeichel om.

- Vi kan blive endnu bedre alle steder på banen. Vi kan blive mere kliniske og kyniske, for vi har haft chancer i alle kampe til at score flere mål, siger han.

Mere tilfreds er han med forsvaret, som har lukket fire mål ind i syv kampe i 2017.

- Jeg synes, at vi har en god forståelse for hinanden nede bagved, vi har fået noget erfaring sammen.

- Vi er gode til at kommunikere og coache hinanden, og derfor har vi været rimelig solide, og det får vi også brug for at være i de næste to kampe, siger Kasper Schmeichel.

Danmark møder Irland i København lørdag aften. Der er returkamp i Dublin tirsdag. Begge kampe fløjtes op kl. 20:45.