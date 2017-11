Nordirland skummer af raseri efter straffespark: - Det er skandaløst

Her rammer bolden Corry Evans. Men er det armen eller ryggen, den rammer? Foto: JASON CAIRNDUFF / Scanpix Denmark

Jeg er rystet over afgørelsen, siger Nordirlands landstræner, Michael O'Neill, om straffespark til Schweiz.

Et kontroversielt straffespark til udeholdet afgjorde playoffkampen til næste års VM i fodbold mellem Nordirland og Schweiz i Belfast.

Og de nordirske spillere har ifølge kampreferaterne i flere internationale medier god grund til at føle sig bortdømt.

- Jeg er rystet over afgørelsen, rystet over det gule kort, men der er ikke noget, vi kan gøre ved det. Der er vrede i omklædningsrummet. De føler sig meget uretfærdigt behandlet, siger den nordirske landstræner, Michael O'Neill, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Opgøret torsdag aften var udråbt til at være det mest betydningsfulde for Nordirland, siden holdet i 1981 kvalificerede sig til VM.

Men nordirerne får svært ved at gentage den triumf efter nederlaget på 0-1.

Med godt en halv time tilbage af kampen indtraf det afgørende øjeblik.

Cirka 20 meter fra mål forsøgte udeholdets Xherdan Shaqiri sig med en helflugter. Corry Evans blokerede skuddet med ryggen til, men til begge holds overraskelse dømte dommeren straffe til Schweiz.

- Ingen hensigt, ingen bevidst hånd på bolden og ingen chancer for at undgå at komme i vejen (for bolden, red.), skriver avisen Irish Times om situationen.

For at gøre ondt værre fik Evans en advarsel, som udelukker ham fra søndagens returkamp i Basel.

- Det er skandaløst. Jeg føler mig fuldstændig smadret, siger Corry Evans efter kampen til BBC.

Ricardo Rodriquez lod sig ikke ryste af tilskuernes højlydte utilfredshed og omsatte sikkert den store chance til kampens eneste scoring.

- Corrys arm er ikke i en unaturlig position. Den er inde ved kroppen. Bolden rammer ham i ryggen mere end noget andet. Jeg troede, at dommeren fløjtede for en forseelse eller offside. Ingen påberåbte sig et straffe, siger en ifølge AFP ophidset O'Neill efter kampen.