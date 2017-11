Schmeichel afviste engelsk interesse: Jeg er dansker

Kasper Schmeichel har boet størstedelen af sit liv i England, og trænere i det engelske forbund har spurgt, om det havde interesse at stille op for England. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Trænere i det engelske forbund har spurgt Kasper Schmeichel, om han var interesseret i at spille for England.

Den danske landsholdsmålmand Kasper Schmeichel har i hele sin karriere optrådt for engelske klubber.

For nogle år siden blev den 31-årige Leicester-keeper spurgt, om det kunne have interesse at spille for England i stedet for Danmark. Det fortæller Schmeichel til Tipsbladet.

- Jeg har jo haft mange trænere, der har været inde under det engelske forbund, og som har spurgt mig, om det kunne være en realistisk mulighed.

- Indtil 2012 var jeg jo ikke med på det danske landshold, og jeg spillede i en god række og spillede godt, mens England på det tidspunkt havde problemer på målmandsposten.

- Så der var noget interesse, når jeg nu havde boet så mange år i England, men det var ikke noget, der kunne komme på tale for mig, siger Schmeichel til Tipsbladet.

Schmeichel fik sin landsholdsdebut i februar 2013 i et 0-3-nederlag på udebane til Makedonien.

Det er i alt blevet til 29 kampe i landsholdstrøjen.

Målmanden har boet i England i 23 år og repræsenteret en lang række klubber, blandt andet det nuværende førerhold i Premier League, Manchester City.

Lørdag står Kasper Schmeichel og resten af landsholdet i København over for Irland i den første af to VM-playoffkampe. På tirsdag er der returopgør i Dublin.

Vinderen af duellen mellem Danmark og Irland er sikret adgang til næste års VM i Rusland.