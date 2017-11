Simon Kjær har forgyldt barndomsklub med millioner

Simon Kjær under landsholdets træning frem mod VM-playoffkampene mod Irland. Foto: Anders Kjærbye / Scanpix Danmark

Med fem klubskifter siden 2008 har landsholdets anfører, Simon Kjær, skaffet knap tre millioner kroner til jyske Lund IF.

410.000 kroner er allerede gået ind på Lund IF's bankkonto, og yderligere hundrede tusinde kroner er på vej til fodboldklubben i nær fremtid.

Simon Kjærs sommerskifte til spanske Sevilla har været særdeles udbytterigt for den lille klub lidt uden for Horsens, hvor forsvarsspilleren løb rundt som knægt.

Det er dog langtfra første gang, at klubben modtager penge som følge af, at Kjær har fundet en ny arbejdsgiver.

- Med Sevilla-skiftet vil vi samlet have modtaget i nærheden af tre millioner kroner i uddannelseskompensation for alle Simons klubskifter, siger Lund IF-formand Jan Rasmussen til Ekstra Bladet.

Siden 2008 har Simon Kjær skiftet klub fem gange. Alene skiftet fra Fenerbahçe i Tyrkiet til Sevilla indbringer Lund IF tæt på én million kroner.

Det er det dobbelte af klubbens årlige omsætning, og det samlede økonomiske boost har blandt andet kastet en multibane til 700.000 kroner af sig, hvilket ifølge klubformanden ikke havde været muligt uden millionerne.

Simon Kjær udtrykker over for Ekstra Bladet glæde over at kunne give noget tilbage til klubben, som hjalp ham i sine første fodboldår. Hans forældre bor også stadig i Lund.

Lørdag skal 28-årige Kjær som en del af det danske fodboldlandshold spille den første af to VM-playoffkampe mod Irland. Tirsdag er der returkamp i Dublin.