United-spiller udgik med skade, da England delte med Tyskland

Efter 25 minutter måtte Manchester United-spilleren Phil Jones udgå med en skade. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA / Scanpix Denmark

England og Tyskland spillede 0-0 i en kamp, hvor der blev plads til tre engelske debutanter.

England og Tyskland spillede 0-0 på Wembley i en venskabskamp, hvor Manchester United-spilleren Phil Jones måtte udgå med en skade, og tre englændere fik debut for landsholdet.

Tammy Abraham, der er udlånt til Swansea fra Chelsea og Ruben Loftus-Cheek, der også er ejet af Chelsea, men udlånt til Crystal Palace, var med i Gareth Southgates startopstilling.

Det var de to spilleres debut for England, og de udgjorde angrebet med den hurtige Leicester-angriber Jamie Vardy.

Det var tyskerne, der kom frem til mest i første halvleg, hvor England havde svært ved at ramme det tyske mål.

Efter 25 minutter måtte Manchester United-spilleren Phil Jones udgå med en skade. Det er uklart, hvad skaden skyldtes, men det så ud til, at han havde store smerter i det lår, der før har holdt ham væk fra fodboldbanen.

Han blev erstattet af den sidste af de tre engelske debutanter fredag aften. Liverpools 20-årige Joe Gomes kom på banen i stedet for Jones.

I anden halvleg var der ikke mange chancer til nogen af mandskaberne. Tyskerne havde bolden mest og prøvede at skabe noget, men forgæves.

Kampen endte 0-0, og England møder tirsdag Brasilien i endnu en venskabskamp. Samme dag tager Tyskland imod Frankrig.

Belgien havde besøg af Mexico, og det blev en mere målrig affære, da kampen endte 3-3. Manchester United-angriberen Romelu Lukaku scorede to mål, mens Eden Hazard lavede et enkelt for Belgien.

Hirving Lozano fra PSV Eindhoven scorede to for Mexico, mens Andrés Guardado lavede et enkelt mål.

Polen og Uruguay spillede 0-0, mens Frankrig slog Wales 2-0 på mål af Antoine Griezmann og Olivier Giroud.