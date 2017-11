Australien er et skridt tættere på VM

Australske spillere på vej fra banen i Honduras den 10. november 2017. Foto: Gustavo Amador / Scanpix Denmark

Playoffkampene mellem Australien og Honduras samt New Zealand og Peru endte uden mål.

Australiens fodboldlandshold står med gode chancer for at kvalificere sig til næste sommers VM-slutrunde i Rusland.

"Socceroos", som holdet kaldes, formåede i den første playoffkamp fredag på udebane mod Honduras at forhindre hjemmeholdet i at score.

Kampen endte 0-0, og det resultat kan Honduras være mest tilfreds med. Australien missede flere store chancer for at gå ind til returkampen i Sydney på onsdag med et vigtigt udebanemål i ryggen.

Efter 34 minutter var den australske angriber Tomi Juric tæt på, efter at han på kanten af straffesparksfeltet elegant uddriblede sin direkte modstander, men hans skud strøg forbi målet.

Otte minutter inde i anden halvleg reddede Honduras' målmand, Donis Escober, på akrobatisk vis et hovedstødsforsøg fra Juric.

Hjemmeholdets bedste chance kom efter få minutters spil, men Trent Salisbury fik i sidste øjeblik tacklet bolden fra Carlos Lanza.

Med få minutter tilbage slap Australien med skrækken, da Carlo Costly slap fri, men Mathew Ryan fik viftet bolden over mål.

Australien vil med en sejr onsdag kvalificere sig til en VM-slutrunde for fjerde gang i træk.

New Zealand og Peru delte også

Også det første opgør mellem New Zealand og Peru i Wellington endte uden mål.

Peru, der er nummer ti på verdensranglisten, var storfavoritter, men New Zealands anfører, den tidligere FC Midtjylland-spiller Winston Reid, styrede sit forsvar suverænt, og Peru havde kun to reelle målchancer.

I slutningen af kampen var New Zealand centimeter fra at score, da midtbanespilleren Ryan Thomas' skud strejfede den højre målstolpe.

Holdene mødes igen onsdag i Lima.