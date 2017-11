Bendtner var ved at visne bort, mener landstræneren

Nicklas Bendtner har genfundet fodboldglæden i Rosenborg, og det glæder landstræner Åge Hareide. Hareide håber, Bendtner bliver hos de norske mestre.

Det er en Nicklas Bendtner i topform, der lørdag snører støvlerne til playoffkampen mod Irland i Parken.

Landsholdsangriberen skiftede forud for denne sæson til Rosenborg, hvor han netop har været med til at sikre det norske mesterskab. Danskeren er tilmed topscorer for traditionsklubben med kun fire kampe tilbage af sæsonen.

Og det er gode nyheder for 29-årige Bendtner, der nu har afsluttet en årrække uden store personlige succesoplevelser på fodboldbanen.

- Han har genfundet fodboldglæden. Han var i gang med at visne bort efter nogle år, hvor han ikke har spillet meget, siger landstræner Åge Hareide til det norske medie NRK.

I Rosenborg har Nicklas Bendtner oplevet stor tillid fra klubbens træner, Kåre Ingebrigtsen. Danskeren har sæsonen igennem været nordmændendes faste spydspids, og indtil videre har han kvitteret med 18 scoringer i den hvide trøje.

- De har gjort noget med ham i Rosenborg. Han har opdaget, at han er kommet til en klub, hvor alle bryder sig om hinanden. Holdet er det vigtigste, og miljøet har altid været godt. Jeg ved, hvor gode spillerne er ved hinanden. Det er en vigtig egenskab i fodboldverdenen, hvor det meste er baseret på penge, synes jeg, siger Åge Hareide.

Niklas Bendtner har genfundet fodboldglæden i Rosenborg. Foto: Anders Kjærbye / Scanpix Danmark

Tidligere på måneden fortalte Nicklas Bendtner til TV 2 SPORT, at netop fodboldglæden også var afgørende, da han i marts besluttede sig for at skifte til Rosenborg.

- Det handlede om at komme hen et sted, hvor jeg kunne få fodboldglæden tilbage igen. Jeg lyttede til en masse mennesker omkring skiftet, og det viste sig at være det rigtige. Hvis man ser på Rosenborgs historie, så har de gjort det godt med mange spillere, og de havde samtidig nogle velkendte ansigter her, som jeg havde spillet med før, som kunne fortælle mig, hvordan tingene foregik.

- Inden jeg skiftede til Rosenborg, var jeg ikke engang sikker på, at jeg ville blive ved med at spille fodbold. Det at komme her og finde noget, som har været så langt væk fra mig i lang tid, har betydet mere end lige som så, siger Nicklas Bendtner.

Nu nærmer sæsonafslutningen sig i Norge, men landstræneren håber ikke nødvendigvis, at Nicklas Bendtner er begyndt at kigge sig om efter en ny klub.

- For mig er det en fordel, at han bliver i Rosenborg. Han leverer, er topscorer og holder et stabilt niveau, siger Åge Hareide.

Inden den danske angriber vender tilbage til norske Rosenborg, så skal han først hjælpe det danske landshold med at besejre Irland over to playoffkampe om at komme med til VM næste år i Rusland.