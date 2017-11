Dårlig bane besværliggjorde dansk gameplan, fortæller anfører

Danmark mod Irland endte målløst. Foto: Lars Møller / Lars Møller/Scanpix

Simon Kjær var ikke tilfreds med banens beskaffenhed i Parken. Han kunne dog finde en smule glæde over 0-0-resultatet mod Irland.

De danske spillere formåede ikke at nedbryde den irske defensiv og måtte derfor nøjes med et skuffende 0-0-resultat mod Irland i den første af to playoffkampe.

Men forholdene var heller ikke ideelle, mener den danske anfører, Simon Kjær.

- Vi skal spille lidt hurtigere, men banens beskaffenhed gør det nogle gange lidt svært. Du skal som regel lige have et touch eller to ekstra på bolden, og det er svært at spille førstegangsafleveringer, sagde han til Kanal 5 efter kampen.

Den danske plan var at variere de lange bolde med pasningsspillet langs jorden. Men den sidste del af planen blev besværliggjort af det københavnske græstæppe, fortæller den danske general.

- Det med at kombinere sig igennem er meget, meget svært. De er mange mand bag bolden, og det gør, at du er nødt til at spille på ét enkelt touch, og det er svært på den her bane i dag. Jeg synes, at vi tilpasser os meget godt, men omstændighederne er måske ikke helt efter det, mener Simon Kjær.

Han er imidlertid ikke helt utilfreds med resultatet.

- Vi vidste, de var svære at spille imod. Det var vigtigt, at vi holdt nullet her. Jeg ville selvfølgelig gerne have haft mere, men det er utroligt vigtigt, at vi holder nullet og vigtigt at huske, at vi spiller over to kampe, siger en – trods alt – fortrøstningsfuld landsholdsanfører.

Returkampen spilles i Dublin om tre dage.