Danmark må nøjes med uafgjort mod Irland

Christian Eriksen og resten af det danske landshold måtte slide hårdt mod et defensivt irsk hold. Foto: Lars Møller / Lars Møller/Scanpix

Danmark kæmpede for at nedbryde et stærkt, irsk forsvar. Det lykkedes ikke - til gengæld lykkedes det heller ikke Irland at score i den anden ende.

Danmark og Irland spillede 0-0 i den første af to playoffkampe om en plads ved VM næste sommer.

I en tæt kamp, hvor ingen af holdene for alvor satsede offensivt, havde Danmark ellers flere gode muligheder for at sikre sejren og dermed et bedre udgangspunkt inden returkampen på tirsdag. Med 0-0 i Parken er Danmark nu tvunget til at score i Dublin, hvis VM-billetten skal sikres inden en eventuel straffesparkskonkurrence.

Her får du kampens vigtigste begivenheder i punktform. Længere nede i artiklen kan du læse meget mere om kampen.

Højdepunkterne

11 min: Dansk dobbeltmulighed til Stryger og Cornelius.

32 min: Sisto tæt på at bringe Danmark foran.

43 min: Schmeichel kom i vejen for god, irsk mulighed.

90 min: Stor mulighed til Yussuf Poulsen.

Ingen af de 19 spillere i karantænefare fik gult kort.

Det siger spillerne

Nicolai Jørgensen: 0-0 er ikke det dårligste resultat, vi kunne have fået, siger han til Kanal 5.

Simon Kjær: Vi skal spille lidt hurtigere, men banens beskaffenhed gør det nogle gange lidt svært. Jeg ville gerne have haft mere - men det er vigtigt, at vi holder nullet, siger han til Kanal 5.

Christian Eriksen: Vi har de chancer, man kan forvente mod et hold, der står så lavt. Det er 50-50, om vi kommer til VM, siger han til Kanal 5.

Ændringer i Danmarks opstilling

På grund af skader var landstræner Åge Hareide på forhånd tvunget til at skifte ud på både højre- og venstre back. Derudover lod han Andreas Cornelius og tilbagevendte Nicolai Jørgensen spille fra start i angrebet i stedet for Bendtner og Poulsen. Alt i alt gav det følgende opstilling:

Dansk spilovertag

Danmark startede helt som ventet med at have bolden i det meste af tiden. Der skulle dog gå lidt mere end 10 minutter, før vi så den første afslutning i Parken – en afslutning der til gengæld var tæt på at resultere i et dansk mål.

Simon Kjær slog en uhyre præcis bold fra eget forsvar til Jens Stryger Larsen, der spænede ind i det irske straffesparksfelt. Venstrebacken tog bolden ned med én berøring, hvorefter han flugtede mod mål med sit venstre ben. En lovende aktion blev stoppet af Darren Randolph, der kom i vejen i målet, hvorefter Andreas Cornelius opsnappede returbolden midt i feltet. En god mulighed, der til stor ærgrelse for langt de fleste tilskuere blev sendt lige i maven målmanden.

Yderligere ti minutter gik der, inden den næste afslutning faldt. Endnu engang fra en dansk fod – men Christians Eriksens forsøg langt udefra var langt fra at udfordre Randolph mellem stængerne.

Kæmpe mulighed til Sisto - og til Irland

Den første halve time kan trods Danmarks spilovertag opsummeres i en enkelt sætning: Irland stod enormt defensivt, mens Danmark kæmpede med at komme til chancer.

En chance blev det til gengæld til, da en irsk forsvarsspiller kiksede en claering efter 32 minutter. Eriksen opsnappede straks den løse bold og driblede direkte mod mål. Danmarks midtbanekreatør hamrede bolden ind mod Randalph, der denne gang var i store problemer. Målmanden kunne kun parere afslutningen, hvorefter Sisto kom først til den løse bold i feltet. Endnu en stor mulighed. Og endnu en brændt chance. Celta Vigo-spilleren afsluttede kort forbi den fjerneste stolpe – og endnu engang lød et stort suk i Parken.

Kasper Schmeichel var en sikker skanse i første halvleg, hvor han dog kun blev udfordret en enkelt gang. Foto: ANDREW COULDRIDGE / Scanpix Denmark

Kort før pausen sukkede tilskuerne endnu engang i nationalarenaen, men denne gang var det lettelsens suk. Jens Stryger Larsen var nemlig blevet overløbet på venstre back, og pludselig var den irske højreback Cyrus Christie alene med Kasper Schmeichel.

Den danske målmand kom godt ud af målet i venstre side af feltet, hvor Christie var isoleret som den eneste irer. Backen havde svært ved at spille bolden på tværs, og det gav Schmeichel mulighed for at time sit indgreb til perfektion.

Den redning blev det sidste højdepunkt i første halvleg, hvor Danmark var dominerende på alle parametre på nær måltavlen. Her stod der stadig 0-0.

Søvndyssende indledning på anden halvleg

Efter pausen virkede det til, at irerne var godt tilfredse med stillingen. Gæsterne anstrengte sig kun minimalt for at bevæge sig ind på Danmarks banehalvdel, og 10 minutter inde i anden halvleg havde Danmark haft bolden i 67 procent af tiden.

Mens Irland ikke rigtigt ville satse offensivt, så virkede det til, at Danmark ikke rigtigt turde kaste sig ud i en satsning den anden vej. Med reglen om udebanemål in mente er der selvfølgelig en vis fornuft i det, men kombinationen af de to holds indstilling resulterede i et søvndyssende kvarter uden chancer.

I et forsøg på at sætte gang i kampen foretog Åge Hareide sin første udskiftning med cirka en halv time tilbage. Andreas Cornelius, der ellers havde spillet en fin kamp, blev taget ud. Ind kom Yussuf Poulsen, der plejer at være garant for aggressive løb.

Bendtner på banen til stor jubel

Efter en håndfuld minutter på banen kom Poulsen frem til sin første afslutning. Endnu engang startede det danske angreb fra forsvarskæden, hvor Andreas Bjelland driblede forbi et par modspillere. Efter en hård aflevering op til Jørgensen fik Poulsen læderet serveret på kanten af feltet, hvorfra han sparkede forbi den ene stolpe.

Nej, der var ikke mange chancer at juble over i anden halvleg. Til gengæld foretog Åge Hareide endnu en udskiftning, som satte gang i publikum: Nicklas Bendtner kom på banen med 20 minutter igen. Han afløste Pione Sisto - til stor glæde for hovedparten af de 36.189 tilskuerne i Parken.

Åge Hareide måtte se langt efter danske chancer i anden halvleg. Foto: ANDREW COULDRIDGE / Scanpix Denmark

Det var også noget af det eneste, de danske fans havde at glæde sig over i denne periode af kampen. Efterhånden som opgøret skred frem, bevægede irerne sig op på Danmarks banehalvdel. Uden at investere alverden fik gæsterne en række dødbolde, som pressede Danmark lidt tilbage på banen.

Derfor manglede de rød-hvide ofte en mand i feltet, når bolden befandt sig i 'den rigtige ende' af banen.

Et sidste dansk pres

Med fem minutter tilbage fik Danmark etableret et mindre pres mod det irske felt. Gæsterne pakkede sig meget defensivt, mens Eriksen og holdkammeraterne trillede bolden frem og tilbage. Flere gange lignede det indendørs fodbold eller poweplay i ishockey - og hver gang løb det ud i ingenting.

I hvert fald lige indtil det sidste ordinære minut, hvor et indlæg fra venstre side endte i panden på Yussuf Poulsen. Leipzig-spilleren kom i et fint løb mod bolden, som han headede mod mål - men præcis som i første halvleg kom Randalph i vejen.

Det danske pres resulterede derudover i et par hjørnespark, men lige lidt hjalp det. Derfor endte opgøret i Parken 0-0, og efter 90 intense minutter er det mest bemærkelsesværdige næsten, at ingen af de 19 spillere i karantænefare fik gult kort. Dermed kan de to landstrænere vælge frit mellem alle spillere i returkampen.

Opgøret i Dublin spilles på tirsdag den 14. november.