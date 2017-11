Delaney i fare for at misse Irland-kamp: - Dummeste regel nogensinde

Thomas Delaney ærgrer sig over at have misbrugt en stor chance mod Rumænien i Parken den 8. oktober 2017. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Thomas Delaney får karantæne i returkampen mod Irland i tilfælde af et gult kort i lørdagens kamp mod irerne.

Ni danske spillere kan få karantæne, hvis de får en advarsel i lørdagens VM-playoffkamp hjemme mod Irland.

En af dem er Thomas Delaney, som er utilfreds med, at gule kort i de ti kampe i VM-kvalifikationen ikke nulstilles før playoffkampene.

Hvorfor risikerer de karantæne? I FIFA's regler står der, at en spiller får karantæne efter sit andet gule kort, ligegyldigt hvor mange kvalifikationskampe vedkommende har spillet. Det gule kort eller karantænen føres med videre til playoffkampene, men advarsel/karantæne føres ikke med videre til VM eller andre fremtidige landskampe.

- Det er den dummeste regel nogensinde. Jeg synes, det er latterligt. Når man skal spille en playoffkamp, kan man få karantæne ved to gule kort over en hel turnering.

- Det er fjollet, at et gult kort for over et år siden kan komme og genere os, siger Delaney.

Midtbanespilleren indkasserede et gult kort 11. oktober 2016 i overtiden af 0-1-nederlaget hjemme mod Montenegro.

- Jeg kommer ikke til at tænke over, at jeg har et gult kort. Det vil ikke hjælpe mig.

- Så er der en situation, hvor jeg bliver nødt til at gøre noget, og det ender ud til den forkerte side, så må det være det. Det kan jeg ikke tage mig af, lyder det fra Delaney.

Er skolet i det

I 21 landskampe har Delaney kun modtaget to gule kort.

- Det er længe siden, at jeg har fået et gult kort. Og jeg har flere gange spillet i den situation i Champions League, hvor jeg skulle holde en pæn linje.

- Så jeg er lidt skolet i det. Men det er umuligt at vige udenom. Hvis det skal til, så skal det til, siger Werder Bremen-spilleren.

- Jeg vil få mange mennesker på nakken - inklusiv mig selv - hvis der var en eller anden kontrasituation, hvor jeg kunne have lukket den af, i stedet for at irerne scorer.

- Du har bare ikke tid til at tænke på det inde på banen, det skal være på instinktet. Jeg må prøve at forme mit instinkt lidt anderledes op til kampen.

- Irerne har ti spillere i karantænefare, så vi er ikke mere udsat end dem, påpeger Delaney.

Skal spille med fuld skrald

Også FC København-backen Peter Ankersen er i fare for karantæne.

- Det er ikke noget, jeg har tænkt over, og det er ikke noget, jeg skal tænke over lørdag. Det bliver en hæmsko for ens spil, hvis man løber rundt og tænker på, at det kan være risikabelt at gå ind i den og den tackling.

- Det kan i sidste ende blive endnu dyrere ikke at gå ind i en nødvendig tackling. Så man skal bare gå ud og spille med fuld skrald og ikke tænke på et gammelt gult kort, siger Ankersen.

Ud over Delaney og Ankersen er Andreas Cornelius, Yussuf Poulsen, Simon Kjær, Nicolai Jørgensen, Christian Eriksen, Viktor Fischer og Kasper Schmeichel alle i fare for karantæne til returkampen.