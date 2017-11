Dommer giver grønt lys til Jørgensens skinne - med ét forbehold

Dommeren til lørdagens kamp mellem Danmark og Irland i Parken, Milorad Mazic, har forhåndsgodkendt Nicolai Jørgensens skinne til sit venstre håndled.

Nicolai Jørgensen kan med stor sandsynlighed ånde lettet op.

Landsholdsangriberen pådrog sig i søndags et mindre brud på venstre håndled. Men nu har Feyenoord-spilleren fået lov til at få en let kulfiberskinne, som skal støtte det beskadigede håndled i lørdagens playoffkamp mod Irland, oplyser DBU's pressechef, Jacob Wadland, til TV 2 SPORT.

Beslutningen om, hvorvidt Jørgensen vil få lov til benytte sig af den skinne, ligger hos kampens serbiske dommer, Milorad Mazic. Og han valgte fredag at forhåndsgodkende løsningen - med ét forbehold.

Serberen har fortalt DBU, at han kun vil give grønt lys til skinnen, hvis den bliver tapet op på samme måde, som den var, da han godkendte den fredag.

Det var i Feyenoords kamp mod Den Haag i den hollandske Æresdivision, at det gik galt. I slutminutterne af kampen røg danskeren i jorden, hvor han tog fra med venstre håndled.

- Jeg blev vildt bange, fordi jeg ikke vidste, hvad der skulle ske. Jeg røg ned, og så sagde det knæk. Jeg vidste med det samme, at den var brækket, sagde Nicolai Jørgensen om episoden.

Allerede søndag blev der foretaget målinger til den skinne, som Jørgensen nu skal spille med mod Irland, og onsdag blev den klar. Det betød, at han kunne smide den tunge forbinding, som han ellers gik rundt med i landsholdslejren.

Også Andreas Bjelland og Simon Kjær mødte ind i lejren med mindre skader, men de blev allerede tidligt på ugen meldt klar til lørdagens kamp.