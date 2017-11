Droppede guldfest med 6000 fans for at komme hjem til 'kaos'

Nadia Nadim og resten af kvindelandsholdet har i flere omgange trænet i regi af Spillerforeningen, mens de har været i konflikt med DBU. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Nadia Nadim overvejede i oktober at forlade landsholdskammeraterne på grund af konflikten mellem DBU og Spillerforeningen.

Fra mesterskabsfejring i USA til fodboldkonflikt i Danmark.

Kontrasten var stor, da landsholdsangriberen Nadia Nadim i midten af oktober droppede at fejre det amerikanske mesterskab med sin klub, Portland Thorns, til fordel for det danske kvindelandshold.

- Det var meningen, at hele holdet skulle rejse til Portland, hvor 5-6000 mennesker var mødt op i lufthavnen for at tage imod holdet, hvorefter fejringen fortsatte med vores fans på stadion, siger landsholdsspilleren Nadia Nadim i Go' Morgen Danmark.

Festlighederne blev dog uden den 29-årige angriber, da hun i stedet valgte at vende snuden mod Danmark for at fokusere på landsholdets forestående kvalifikationskamp mod Sverige fem dage senere.

Men Nadia Nadim og resten af landsholdet kom aldrig i aktion mod de svenske naboer. Kampen blev aflyst, fordi Dansk Boldspil Union (DBU) og Spillerforeningen efter flere måneders forhandlinger ikke kunne finde frem til en ny aftale til kvindelandsholdet og U21-landsholdet.

- Det var ikke nogen fed følelse at komme hjem til kaos. Det var hårdt at være i, og jeg syntes, det var irriterende. Jeg havde faktisk ikke lyst til at være der. På et tidspunkt overvejede jeg at pakke tasken for at komme ud ad det drama, men det var jo heller ikke en mulighed, for vi er jo et hold, siger Nadia Nadim.

- Ingen af os spillere – inklusiv mig selv – havde troet, at det ville gå så vidt, så kampen blev aflyst. Og da vi endelig stod i situationen, kom det som et chok. Jeg var skuffet over, at det var kommet så langt, og at vi ikke skulle spille. I sidste ende ville jeg jo bare spille fodbold. Det var svært at forstå og forholde sig til.

Der er endnu ikke nogen aftale på plads mellem de to parter, og det vides endnu ikke, hvad konsekvenserne bliver, efter DBU aflyste kampen mod Sverige.

Nadims nye engelske kapitel

Nadia Nadim har tilbragt tre år i amerikanske Portland Thorns, hvor opholdet kulminerede i oktober, da angriberen var med til at sikre klubben det amerikanske mesterskab for første gang siden 2013.

- Det har været en fed oplevelse. Jeg er vokset meget som fodboldspiller, men også som menneske. Det har været hårdt at være væk fra familien, og sådan skal det også være, siger Nadia Nadim.

Men nu slutter det amerikanske eventyr for den danske landsholdsspiller, der igen vender tilbage til Europa, hvor hun skal tørne ud for den engelske storklub Manchester City.

- Nu har jeg været i USA, hvor jeg har vundet ligaen. Det er tid til nye udfordringer, og så vil jeg gerne være tættere på familien. Jeg vil også meget gerne spille Champions League, og Manchester City har store planer i både Champions League, ligaen og pokalturneringen, siger Nadia Nadim.

Landsholdsangriberen har sideløbende med sin fodboldkarriere studeret medicin på Aarhus Universitet, og derfor har Nadim også rigeligt at se til, inden hun til januar starter op i den engelske storklub.

- Jeg har nogle virkelig travle dage, hvor det hele er planlagt på forhånd. Der er ikke meget tid til at lave andre ting end at gå i skole, træne og sove. Det skal jeg gøre de næste to måneder, indtil jeg kommer til City.

Nadia Nadim har tidligere spillet i Team Viborg, Skovbakken, Fortuna Hjørring og de to amerikanske klubber Sky Blue FC og senest Portland Thorns.