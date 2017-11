Eriksen mindes stadig det råd, Rommedahl gav ham som ung

Christian Eriksen har fået en del negativ kritik i sin tid på det danske landshold, men som ung fik han et godt råd med på vejen af Dennis Rommedahl.

Det er en del af livet at være under lup, blive målt, vejet og analyseret efter hver eneste kamp, når man er Danmarks største stjerne og rangerer lige under verdens bedste fodboldspillere.

Særligt efter en landskamp står folk klar med gode råd. Nogle gange er der ros og selvtillid at hente, og andre gange giver det negativ kritik og grund til selvransagelse.

På det danske fodboldlandshold har stjernen Christian Eriksen undervejs fået en del af sidstnævnte. Kritikken har lydt på, at han ikke scorede nok mål, ikke var lige så farlig som på klubniveau og generelt ofte "skuffede" i rødt og hvidt - i hvert fald set udefra.

Men den unge fynbo lærte allerede som helt ung, at kritik er noget, der skal kunne fordøjes som fodboldspiller, og det var efter råd fra en nu tidligere landsholdskollega.

- Jeg tror, den første, der guidede mig med kritikken, var (Dennis) Rommedahl, da jeg kom til Ajax. Jeg mindes stadig, at han sagde: "Du kan lige så godt lade være med at læse og stole på alt, hvad der står i aviserne, for det kommer til at være sort og hvidt." Og det mindes jeg også, at det var med ham, fortæller Christian Eriksen i Go' morgen Danmark.

Dennis Rommedahl vidste, hvad han talte om. Den lynhurtige fløj måtte nemlig også i en lang periode modtage en stor mængde kritik for sine præstationer for det danske fodboldlandshold, hvor kritikpunkterne gik på, han "bare" kunne løbe stærkt og ikke så meget andet.

For den hurtige fløjspiller blev det til 126 kampe og 21 mål.

I år 2017 er den kritik, som Christian Eriksen modtager, dog overvejende positiv efter en god sæson på klubplan og en landsholdskvalifikation, hvor han er blevet dansk topscorer med otte mål.

Forskellen er jo bare, at bolden bliver puttet i kassen nu Christian Eriksen

Spørger man midtbanekreatøren selv, så er det dog ikke kun i 2017, at Tottenham-spilleren har præsteret godt på det danske landshold.

- Jeg synes ikke selv, jeg har spillet så mange dårlige landskampe som sådan. Man har måske gjort det på en lidt andet måde og ikke været så afgørende, som man er nu, men stadig skabt mange chancer og mange gode situationer, hvor det er det sidste, der ligesom har manglet. Så hvorfor det kommer nu, ved jeg ikke, men det forstætter forhåbentligt, siger den fynske Tottenham-stjerne forud for landskampen mod Irland.

- Forskellen er jo bare, at bolden bliver puttet i kassen nu.

Følg med i livebloggen på sport.tv2.dk lørdag aften klokken 19:45 og se, om Eriksen fortsætter sin stime med scoringer, hvor han lige nu står noteret for mål i sine seneste seks landskampe.