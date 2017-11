Eriksen: Vi skal til VM, før de kan tale om 'verdensstjerne'

Christian Eriksen bliver en nøglefigur for Danmark i aftenens kamp mod Irland. Foto: Sarah Christine Nørgaard / Scanpix Denmark

Christian Eriksen har fået stor ros for sine seneste præstationer. Lørdag kan han føre Danmark til VM - og leve op til prædikatet 'verdenstjerne'.

Hans egen landstræner kalder ham en "verdensstjerne". Irlands landstræner putter ham i bås med Gareth Bale, Luis Suarez, Eden Hazard og Neymar.

Åge Hareide og Martin O'Neill er med andre ord ikke i tvivl om, at Christian Eriksen kan være forskellen på, hvilket af de to landshold som tirsdag står med en VM-billet.

Tottenham-spilleren har ligesom i sidste sæson vist imponerende spil hos de engelske titelbejlere, og på landsholdet har han scoret i seks kampe i træk som den første landsholdsspiller siden Ole Madsen i 1962.

Han er dog både beskeden og ydmyg, når han bliver forholdt de rosende ord fra Hareide og O'Neill.

- Det er søde ord. Så må andre vurdere, om det passer.

- Det handler om, hvordan folk ser det, men jeg føler mig rigtig godt tilpas, og jeg spiller noget rigtig fin fodbold i øjeblikket. Men altså, en verdensstjerne skal med til VM, ellers kan man ikke sige "verdens", siger Christian Eriksen.

Han kan lige svinge sig op til at sige, at timingen for de to kommende playoffkampe ikke er helt tosset.

- Jeg synes, at kampene kommer på det helt rigtige tidspunkt for mig. Jeg har masser af selvtillid, for vi har fået gode resultater og spillet nogle fede kampe, siger kreatøren, der i sidste uge scorede mod Real Madrid i Champions League.

Holdkammerat og Premier League-konkurrent Kasper Schmeichel har lettere ved at rose Eriksen.

- Han kan se nogle billeder, som andre ikke kan se. Han har et unikt talent og en unik evne til at se ting, som kommer til at ske, før alle andre ser det.

- Der er ingen tvivl om, at han er en verdensklassespiller, og han er en spiller, som Irland vil kigge på og gå lidt til for at stoppe. Men de kommer jo ikke med noget, som han ikke er vant til fra Premier League, lyder målmandens ros.

Kigger man i statistikkerne, er det tydeligt, at Eriksen er vokset til at være en nøglespiller på det danske landshold. I 57 kampe under Morten Olsen scorede han seks mål. I 16 kampe under Åge Hareide har han scoret 12.

Selv forklarer han overgangen fra at være en god spiller til at være en stjerne på både landsholdet og for Tottenham med den tillid, hans trænere viser ham.

- Jeg har fået lov til at spille, som jeg gerne vil. Jeg har været med i opspillet, jeg har været med fremme, og jeg har haft overskud til at kunne begge dele.

- Mentalt er jeg kommet bedre på plads inde på banen, jeg er blevet bedre til at fokusere, og det er nok udslagsgivende for, at det går meget fint lige nu, siger fynboen med vanlig beskedenhed.

Spiller Eriksen begge kampe mod Irland, vil han være herrespiller nummer 21, der opnår 75 landskampe.