Hareide har flere ændringer i ærmet, spår eksperter

Der er flere ændringer i den danske startopstilling i forhold til sidste kamp, spår TV 2 SPORTs eksperter. Foto: Scanpix/TV 2

Lørdag aften spiller Danmark den første af to VM-playoffkampe mod Irland. Her får du to eksperters bud på Danmarks startopstilling.

Klokken 19:45 – præcis en time før kampstart – bliver der gjort en ende på spekulationerne om Danmarks startopstilling mod Irland.

Er Nicklas Bendtner med fra start? Har Andreas Christensen slået Andreas Bjelland af i forsvaret? Hvem skal erstatte Dalsgaard og Durmisi, der har meldt fra med skader?

Disse spørgsmål har TV 2 SPORTs fodboldeksperter Malene Marquard og Kasper Lorentzen samt kommentator Flemming Toft besvaret ved at give deres bud på Danmarks startopstilling mod Irland. Uafhængigt af hinanden har de udpeget præcis de samme spillere og tilmed placeret dem helt ens på banen i en 4-3-3-opstilling:

De forventer altså fire ændringer i forhold til den seneste opstilling i VM-kvalifikationen. De skadede backer erstattes af Peter Ankersen og Jens Stryger Larsen, mens Andreas Bjelland og tilbagevendte Nicolai Jørgensen er foretrukket frem for ’AC’ og Bendtner.

- Danmark kommer til at have bolden meget, og her bliver det vigtigt med en forsvarsspiller, som kan spille igennem de irske linjer og forbi førstepresset. Her er Bjelland uden sammenligning bedst blandt midterforsvarerne, og han har samtidig en fordel med sit venstre ben, siger Malene Marquard om valget af Bjelland frem for ’AC’.

Andreas Christensen har på seneste høstet store roser for sine præstationer i Chelsea. Manager Anotio Conte har blandt andet udråbt danskeren som både ’nutid og fremtid’ i den engelske storklub, mens Andreas Bjelland ’kun’ har spillet i den næstbedste række i England.

Den tidligere Nordsjælland-spiller har dog nogle enestående kvaliteter, som Christensen endnu ikke har tillært sig, mener Kasper Lorentzen:

- Bjelland er den absolut bedste spiller til at føre bolden fremad på det danske landshold. Partnerskabet med Kjær har også været godt, så det er dem, som endnu en gang skal danne par i midterforsvaret.

Trods fire udskiftninger siden den seneste kamp lægger Flemming Toft vægt på, at stammen på holdet er velkendt.

- Det er en opstilling, der ligner den, der havde succes og lavede otte mål mod Polen og Armenien i september. En opstilling som Åge Hareide sværger til og længe har haft på sit papir, lyder det fra Flemming Toft.

Jørgensen frem for Bendtner

I angrebet har et genvalg til Nicklas Bendtner været debatteret. Har har scoret mål på samlebånd for sin norske klub Rosenborg, hvor han i øjeblikket indtager ligaens topscorerliste med 18 fuldtræffere.

Samtidig har Nicolai Jørgensen døjet med en skade i hollandske Feyenoord. Op til kampen mod Irland har han tilmed brækket hånden, så han skal spille med en særlig skinne. Og han skal spille fra start, mener både Marquard og Lorentzen.

- Han er Danmarks bedste angriber, hvis man kigger på hans kvaliteter. Han er kommet godt i gang efter sin lille skadespause, og hans kvaliteter som afslutter kvalificerer ham til startopstillingen. Derudover bliver hans spilforståelse en vigtig brik mod Irland, og også derfor han er at foretrække, siger Kasper Lorentzen.

Han bakkes op af Malene Marquard:

- Kampen skal både vindes i luften mod et hovedstødsstærkt hold men i den grad også på jorden. Her er Jørgensen mere eksplosiv, og han er en bedre kombinationsspiller end Bendtner. Samtidig med han er stærk i duelspillet, og så skaber han tyngde i feltet.

Styrke i luftrummet kontra hurtige løb har også været en del af overvejelserne for Flemming Toft. Han har ligesom Lorentzen og Marquard valgt Yussuf Poulsen frem for Andreas Cornelius i den højre angrebsside, netop fordi Leipzig-spilleren er hurtig.

- Vil Hareide bringe fysik ind, eller satser han på hurtige fødder? Det er virkelig et valg. Han ved, at med Cornelius får holdet masser af muskler og en stærk mand i hovedspillet. Cornelius er stærk til at erobre bolden, og de såkaldte andenbolde har tidligere ligget godt til især Eriksen. Det blev en succes mod netop Polen og Armenien.

- Omvendt kommer Yussuf Poulsen med fart i fødderne og masser af spilletid i Leipzig. Det er virkelig et svært valg set udefra.

Danmark - Irland fløjtes i gang klokken 20:45. Kampen kan følges minut for minut her på sport.tv2.dk.