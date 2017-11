Irsk landstræner: - Vi bliver bedre med bolden i Dublin

Martin O'Neill kan føre Irland til endnu en slutrunde. Men så skal holdet spille bedre, mener han. Foto: PAUL FAITH / Scanpix Denmark

Martin O'Neill forventer, at Irland vil være bedre på bolden i tirsdagens returkamp end i lørdagens nullert.

Det irske fodboldlandshold skal tirsdag spille en bedre kamp, end holdet gjorde lørdag aften i Telia Parken, hvis irerne skal gøre sig forhåbninger om at nappe VM-billetten for næsen af Danmark.

Det siger Irlands landstræner, Martin O'Neill, efter lørdagens 0-0-kamp, hvor Irland stort set ikke havde et etableret angreb.

- Jeg er sikker på, at vi bliver bedre med bolden i Dublin, og det skal vi være, hvis vi skal score mål foran vores egne fans.

- Danskerne mener, de er i stand til at score på udebane, og så skal vi score to for at gå videre.

- Vi er nødt til at spille med mere kreativitet, men det er vi også i stand til. Vi har masser at spille for, siger landstræneren på et pressemøde.

Samtidig er han overrasket over, at der ikke faldt gule kort i kampen.

Overvægten af spillerne i de to startopstillinger var i karantænefare før kampen, men det bliver altså ikke karantæner, der forhindrer spillerne i at få genvalg tirsdag i Dublin.

- Det er bemærkelsesværdigt, at der ikke var nogle gule kort, men det er godt for os, at vi undgik karantæner, siger O'Neill.