Italiener fik blodtud efter 30 sekunder: Han skulle have været vist ud

Italiens Leonardo Bonucci brokker sig til dommer Cuneyt Cakir i forbindelse med VM-playoffkampen mod Sverige. Foto: KAI PFAFFENBACH / Scanpix Denmark

Der blev gået til stålet i fredagens playoffkamp mellem Sverige og Italien. Bonucci frygter at have brækket næsen.

Lækkerierne og det polerede fodboldspil var lagt på hylden til fordel for højt tempo og hårde dueller i den første playoffkamp mellem Sverige og Italien fredag aften i Stockholm, som hjemmeholdet vandt 1-0.

Allerede efter få sekunder blev tonen slået an, da den svenske angriber Ola Toivonen ramte Leonardo Bonucci i ansigtet med en albue.

Den italienske forsvarsspiller blev liggende med blodet silende fra næsen, beretter den svenske avis Expressen efter kampen.

- Jeg brækkede næsen efter 30 sekunder, siger Bonucci.

- Der er ikke meget at sige om det. Toivonen burde have været vist ud, mener italieneren.

Til det svarer Toivonen:

- Velkommen til Sverige. Vi sagde, at vi skulle markere os fra begyndelsen, vinde duellerne og presse dem dybt. Men overordnet set var det ikke en smuk kamp, men et opgør mellem krigere, siger han.

Også hans makker i angrebet, Marcus Berg, spillede konstant på grænsen til det tilladte.

Efter to minutter fik Berg et gult kort for at brokke sig, og han irriterede konstant modstanderne med en aggressiv spillestil.

To gange appellerede italienerne for et nyt gult kort til Berg. Først da han ramte de Rossi med en albue, og derefter da han begik frispark mod midterforsvareren Giorgio Chiellini i jagten på at nå en lang aflevering.

- Dommeren skulle have gjort en større indsat for at stoppe svenskerne. Sverige forsøgte at gøre det her til et slagsmål. Men vi svarede igen, siger Bonucci til Rai Sport.

Til Gazetta dello Sport tilføjer han, at Sverige spillede "svinsk".

Men ifølge Marcus Berg havde også Italien efterladt fløjlshandskerne i omklædningsrummet.

- De var mindst lige så hårde ved os. Mange arme og albuer i ansigtet. Der blev givet og taget. Det bliver det samme på mandag, siger Berg om returkampen i Milano.