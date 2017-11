Quiz dig klar til kampstart: Gæt 13 rigtige om Danmark-Irland

Christian Eriksen scorede 8 mål i VM-kvalifikationen. Kan du score 13 rigtige i landholdsquizzen? Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Lørdag aften spiller Danmark og Irland den første af to playoffkampe om en plads til VM. Her kan du tjekke din viden om de to hold inden kampstart.

Der er en VM-billet på spil, når Danmark og Irland tørner sammen lørdag og tirsdag aften.

Sådan en billet kan vi desværre ikke sætte på højkant her på TV 2 SPORT. Til gengæld kan vi tilbyde en quiz om de to nationer, så du er klædt på med viden og fun facts inden kampene. Vi håber, du vinder håneretten i vennekredsen - held og lykke.