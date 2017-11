Real Madrid bød på Simon Kjær: - Det var nok min chance

Simon Kjær kunne være endt i Real Madrid tilbage i 2007. Foto: Anders Kjærbye / Scanpix Danmark

Real Madrid var tilbage i 2007 brændt varm på Simon Kjær. Deres bud var dog ikke stort nok til, at FC Midtjylland ville slippe danskeren.

Simon Kjær skiftede i sommer for første gang i karrieren til spansk fodbold.

Efter at have optrådt i flere af Europas største fodboldligaer som den italienske Serie A, den tyske Bundesliga og den franske Ligue 1 stod spanske Sevilla FC klar til at byde den danske landsholdsanfører velkommen til La Liga.

Men faktisk kunne spansk fodbold være blevet Kjærs første stop uden for Danmark, hvis Real Madrid kunne være blevet enig med FC Midtjylland om en pris.

Tilbage i 2007 rendte Simon Kjær rundt i FC Midtjylland. Dengang var Kjær bare 18 år, men selvom han stadig havde sin Superliga-debut til gode, så var der ikke tvivl om talentet.

Heller ikke hos den spanske storklub Real Madrid.

- Vi søgte en ung midterforsvarer med henblik på i første omgang at spille for Real Madrid Castilla (Real Madrids B-hold, red.) og udvikle sig der, en spiller, som både kunne forsvare højt og lavt i banen, og som kunne føre bolden frem med fødderne, fortæller Miguel Angel Portugal, der var aktiv for Real Madrid og siden blev klubbens chefscout, til Ekstra Bladet.

- Simon passede perfekt på den profil, så vi inviterede ham til prøvetræning i klubben, så han kunne se på forholdene, og vi kunne lære ham bedre at kende. Vi ville gerne have haft ham.

Real Madrid bød ikke nok

Men det blev aldrig til mere end én prøvetræning for Simon Kjær.

Tilbage i 2007 vandt Simon Kjær DBU's talentpris. Foto: Rune Evensen / Scanpix

For selvom Real Madrid endte med at smide et bud afsted til FC Midtjylland, så kunne de to klubber ikke blive enige om, hvad Simon Kjær var værd.

- Jeg solgte ikke Simon Kjær til Real Madrid, fordi buddet fra dem var alt for lavt. De bød 600.000 euro (4,5 mio. kr.), og det var alt for lidt, siger Jens Ørgaard, daværende sportsdirektør for FC Midtjylland, ligeledes til Ekstra Bladet.

Og det fik Jens Ørgaard ret i. Bare ét år senere kunne han nemlig sende Simon Kjær til italienske Palermo.

Her fik Jens Ørgaard og FC Midtjylland mere end det seksdobbelte i klubkassen, da Palermo hostede op med 30 millioner kroner i bytte for den blonde midterforsvarer.

Men at det endte med Palermo fremfor Real Madrid er ikke noget, Simon Kjær ærgrer sig synderligt over.

- Jeg ser ingen grund til at brokke mig et sekund over den karriere, jeg siden har fået. Det var nok min chance for at komme til Real Madrid. På daværende tidspunkt var det lidt svært for mig at forstå, hvorfor FC Midtjylland ikke sagde ja til handlen. Jeg var på det tidspunkt måske ikke helt klar over, hvor god jeg var. Det viste sig jo, at FC Midtjylland havde fingeren på pulsen og var klar over, hvor meget de kunne få for mig, siger Simon Kjær til Ekstra Bladet.