Tofts karakterbog: Schmeichel var bedste dansker mod Irland

Flemming Toft peger på Peter Schmeichel som den bedste danske spiller mod Irland. Foto: Lars Møller / Lars Møller/Scanpix

Flemming Toft giver karakterer til de danske spillere efter første playoffkamp mod Irland. Opgøret endte 0-0.

Det blev en målløs affære, da Danmark hjemme tog imod Irland i den første af to playoffkampe om at komme til VM i Rusland næste år.

Før kampen vurderede TV 2 SPORTs fodboldkommentator Flemming Toft et rent mål som succeskriterie, og det lykkedes. Desværre for Danmark blev den defensive succes aldrig suppleret af en dansk scoring trods flere muligheder, særligt i første halvleg.

Her giver Toft karakterer til det danske hold, der især var præget af en svag offensiv.

Tofts karakterskala Tofts karakterskala: 6 - HØJ KLASSE 5 - KLASSE 4 - OVER MIDDEL 3 - MIDDEL 2 - UNDER MIDDEL 1 - IKKE SÅ GODT 0 - DUMPET

KASPER SCHMEICHEL 5

Havde redningen - fodparaden i slutfasen af 1. halvleg, da James McClean havde rundet Jens Stryger. Det er det, der gør Schmeichel stor. En reaktion til point.

PETER ANKERSEN 3

Havde sine problemer med at få hold på afleveringerne, men kom med nogle gode initiativer efter pausen. Nåede måske ikke Dalsgaards niveau, men en godkendt substitut.

SIMON KJÆR 4

Igen det solide duelspil og indgreb, og så havde han aftenens bedste aflevering sat på snor diagonalt mod Jens Stryger i første fjerdedel. Samspillet med Bjelland fungerede. De klæder hinanden.

ANDREAS BJELLAND 4

Ro på. Det er et af varemærkerne. Og så venstrebenet. Men Bjelland er så velovervejet, at det fryder. Ikke den absolutte topkamp, men velplaceret.

JENS STRYGER LARSEN 3

Det er altid et spørgsmål, hvad en højrebenet på venstre back kan komme med. Men Stryger gjorde det igen ganske pålideligt. Lidt meget sparkeri ind imellem, men det er hvad Hareide gerne ser. Mønstertæmning og afslutning på Kjærs aflevering efter 20 minutter. Havde fortjent større bifald ved en scoring.

Disse lande er kvalificeret til VM 2018 Fra Afrika Tunesien

Marokko

Nigeria

Egypten

Senegal Fra Asien Iran

Japan

Saudi-Arabien

Sydkorea Fra Europa Rusland (vært)

Belgien

Polen

Tyskland

England

Spanien

Island

Serbien

Frankrig

Portugal Fra Nord- og Centralamerika Mexico

Costa Rica

Panama Fra Sydamerika Brasilien

Uruguay

Argentina

Colombia Kilde: fifa.com

WILLIAM KVIST 2

Ville så gerne, gik meget forrest i attitude, men havde svært ved at styre fra balancepunktet. Jeg synes, det gik for langsomt.

THOMAS DELANEY 2

Lidt det samme som med Kvist - de to kom til at ligge i et frirum, fordi irerne stod så langt tilbage. Men fik ikke udnyttet det. Heller ikke optimalt felt-til-felt drive. Præget af Werder Bremen-situationen?

CHRISTIAN ERIKSEN 3

Vi sidder hele tiden med en fornemmelse af, at det skal komme fra landsholdets diamant.

Han blev ikke den afgørende, men løb sine mange kilometer for holdet. Og tiltrak sig irsk opmærksomhed som en selvfølge. Ærgerligt han aldrig kom på rigtigt skudhold. Men små rum - det kan han.

Christian Eriksen og resten af det danske landshold måtte slide hårdt mod et defensivt irsk hold. Foto: Lars Møller / Lars Møller/Scanpix

ANDREAS CORNELIUS 3

En af de bedste danskere når vi snakker hovedspil - også defensivt. Sin brug af fysik, hvor han fik tilkæmpet sig en del. Men desværre var fødderne ikke hurtige nok til det småspil, som danskerne også skulle komme med.

NICOLAI JØRGENSEN 1

En skuffelse. Ikke meget lykkedes. Var han for mentalt præget af et brækket håndled, selvom det var i kulfiberindpakning? Beslutningerne for omstændelige, pauser for mange.

PIONE SISTO 1

Jeg har en god mavefornemmelse, når han lykkes. Men får til gengæld tynd mave, når han spiller med risiko på steder, hvor det er forbudt. Driblinger var der for få af. Missede kampens største mulighed. For klejn en indsats.

YUSSUF POULSEN 3

Fik sat lidt fart i det - ind for Cornelius. Godt hovedstød mod slutningen. Men han nåede ellers ikke at få indflydelse i større grad.

ÅGE HAREIDE 2

Hareide vil have det direkte spil - det fik han. Til tider. Og så blev der for lidt småspil med de hurtige fødder på den sidste tredjedel. Irerne stod urokkeligt i deres 5-4-1. Det blev der ikke låst op for i rigelig grad. Hvor var alternativet? Men nullet blev holdt.

NICKLAS BENDTNER fik for lidt spilletid til karakter.