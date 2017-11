Åge Hareide dropper Krohn-Dehli og Dolberg

Kasper Dolberg bliver ikke aktuel til returopgøret mod Irland. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Hareide tager Martin Braithwaite med til Irland, men får ikke brug for Michael Krohn-Dehli og Kasper Dolberg.

Landstræner Åge Hareide har haft Sevilla-midtbanespilleren Michael Krohn-Dehli og Ajax-angriberen Kasper Dolberg til at stå standby forud for tirsdagens returkamp i Irland, hvor en VM-billet er på spil.

Men da Danmark ikke er blevet ramt af karantæner efter lørdagens 0-0-kamp, og der ikke er tegn på skader i den danske trup, har Hareide valgt ikke at tage de to jokere med til Irland.

Det siger Åge Hareide søndag formiddag på landsholdets hotel.

- Michael Krohn-Dehli bliver hjemme, og Kasper Dolberg er rejst med U21-landsholdet til Polen.

- Der er ikke nogen i truppen, som har skavanker. Alle er kommet godt igennem kampen. Der blev heller ikke uddelt nogle kort, og jeg tror, at dommeren havde bestemt sig for ikke at uddele nogen, og det var vel fint for begge hold, siger Åge Hareide.

Da nordmanden udtog landsholdet var Martin Braithwaite også med på standbylisten. Han mødte dog ind i landsholdslejren allerede i tirsdags sammen med alle andre, da der var usikkerhed om Nicolai Jørgensens håndledsbrud.

Da Danmark og Irland lørdag spillede 0-0 var Braithwaite sat på tribunen, da reglerne tillader 12 spillere på bænken, og Danmark havde 13 spillere uden for startopstillingen.

Braithwaite tager alligevel turen til Irland, for der kan blive brug for at have en anden type med.

- Martin Braithwaite tager med os til Dublin, så vi har muligheden for at skifte ud i truppen, hvis vi vil det.

- Vi tager også Frederik Rønnow med, siger Hareide om Brøndby-målmanden, der har været væk fra landsholdet i to dage med en skulderskade.

Da der kun er tre dage mellem de to playoffkampe, lægger nordmanden stor vægt på at kunne spille med friske spillere.

- Vi skal lave en oversigt over trætheden i spillernes ben. Vi tjekker den fysiske tilstand for hver enkelt spiller, og det kan blive meget afgørende, for vi skal også have kræfter i benene i tillæg til et frisk hoved, siger Åge Hareide.

Landsholdet træner søndag middag i Brøndby og flyver søndag eftermiddag til Irland. Mandag aften træner holdet på kampbanen i Dublin.