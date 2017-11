Den irske taktik overraskede ikke Bendtner

Nicklas Bendtner fik små 20 minutter på banen mod Irland, men han kunne ikke hjælpe det danske angreb med at score. Foto: Lars Møller / Lars Møller/Scanpix

Lørdagens uafgjorte resultat mellem Danmark og Irland gør ikke Nicklas Bendtner mindre optimistisk inden returopgøret tirsdag.

Med omkring 20 minutter tilbage af playoffkampen i mellem Danmark og Irland, brølede tilskuerne det bedste, de havde lært.

Nicklas Bendtner stod nemlig klar på sidelinjen og løb på banen for at gøre sit for, at Danmark kunne tage tre point. Angriberen og resten af det danske mandskab formåede ikke at lirke det irske mandskab op, selvom de godt vidste, hvad Irland ville komme med. Derfor sluttede kampen 0-0.

- Den måde, som de spillede på, overraskede os ikke. Vi havde måske regnet med, at de ville lidt mere. De kom reelt set kun frem til en stor chance, som Schmeichel tog sig af, sagde Nicklas Bendtner efter kampen.

- Vi ville gerne have haft lidt mere direkte spil og haft nogle flere chancer. Vi kreerede to-tre gode chancer, men vi fik ikke sat det aftryk på kampen, som vi gerne ville.

Den danske angriber fortæller, at selvom de ikke fik scoret hjemme i Parken, så mener han, at de alligevel er favoritter til samlet at gå videre.

Det var en svær bane at spille på. Man kunne se, at der var nogle uprovokerede fejl, der normalt ikke ville ske Nicklas Bendtner

- Vi står stadig med et udmærket udgangspunkt, qua vi kan spille uafgjort, hvis vi får scoret i Irland. Det er stadig en fordel, at de ikke scorer her, forklarer angriberen.

- Hvis vi scorer til 1-0, så begynder det at se sort ud for dem. Jeg tror stadig, at det bliver en taktik affære, men jeg tror, at de vil komme mere frem. Der er en kamp mere på tirsdag, hvor det hele bliver afgjort, og lige nu står vi med en lille fordel.

Banen var ikke til poleret fodbold

Jens Stryger Larsen startede inde på venstreback-pladsen, og ligesom sin landsmand i angrebet, er han også tilfreds med 0-0 - selvom det selvfølgelig kunne have været bedre.

- Jeg vil ikke sige, at vi skulle have vundet kampen, men det var da klart os, som havde de største chancer. 0-0 er heller ikke det værste, og nu har vi fordelen med udebanemål. Jeg er meget fortrøstningsfuld i forhold til den næste kamp, sagde Jens Stryger Larsen.

Han understreger, at banen i Parken heller ikke var til deres fordel.

- Vi var forberedte på, at de ikke ville spille fodbold med os i dag. Men banen var heller ikke til at spille poleret fodbold, forklarer forsvarsspilleren om grønsværen.

Og dette er Nicklas Bendtner enig i.

- Det var en svær bane at spille på. Man kunne se, at der var nogle uprovokerede fejl, der normalt ikke ville ske. Det gjorde betingelserne lidt svære. Den kunne godt blive meget bedre – det kunne den bestemt. Jeg siger bare, at banen godt kunne have været bedre, og det ville have givet os et bedre udgangspunkt, siger Nicklas Bendtner, som ser frem til at komme til Irland.

- Jeg har hørt, for det første, at banen skulle være rigtig god derovre. De må også ud og prøve på noget, da de ikke vil tillade, at vi har bolden ligeså meget, siger angriberen.

Danmarks kamp mod Irland på tirsdag begynder klokken 20.45, og du kan følge den på sport.tv2.dk