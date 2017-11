Det svenske landshold boykotter galla - landskamp er i fare

Caroline Seger ved ikke, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Foto: 9200 Adam Ihse/TT / Scanpix Denmark

De svenske kvinders udeblivelse fra en fodboldgalla er bare det første skridt i kampen for at få en ny aftale.

Sveriges kvindelandshold følger nu i sporerne på Danmark og USA.

Svenskerne er nemlig også inde i konflikt med deres fodboldforbund. Kvinderne har nu boykottet en svensk fodboldgalla, og årsagen til det er, at spillerne har forhandlet i hele 2017 uden at få en aftale, hvilket de danske spillere kan nikke genkendende til.

Og ifølge svenske Fotbollskanalen er kampen mod Frankrig nu også i fare. Den er lige nu planlagt til at blive spillet den 27. november.

- Det er ikke i orden, at vi ikke har en aftale, og denne boykot går ikke ud over fodbolden, siger Caroline Seger til Fotbollskanalen.

Hun afviser dog ikke, at det kan blive aktuelt at boykotte testkampen mod Frankrig også.

- Første skridt er fodboldgallaen. Det er svært at sige, hvad der så sker. Vi ved ikke, hvad det næste bliver, siger anføreren.

Det svenske landshold sagde i første omgang ja til at spille under en delaftale og dermed stole på fodboldforbundet. Men det er altså blevet for meget nu.

I sidste måned blev Sverige også part i Danmarks konflikt, da det blev nødvendigt for Dansk Boldspil-Union (DBU) at aflyse VM-kvalifikationskampen mod netop Sverige.

Først 16. november bliver konsekvensen for Danmark afgjort. Sveriges landshold har i sympati med de danske kvinders situation udtrykt ønske om at spille kampen på et andet tidspunkt.