Efter massiv kritik: - DBU bliver nødt til at reagere over for Parken

Fodboldlandsholdet træner i Telia Parken fredag, forud for kampen mod Irland. Foto: Anders Kjærbye / Scanpix Danmark

Parkens græstæppe er under beskydning efter landskampen mellem Danmark og Irland, og TV 2 SPORTs ekspert mener, at DBU bør gribe ind i sagen.

- Parken er jo et vidunderligt stadion, og så er det lidt ærgerligt, at man ikke har et underlag, som er til international fodbold.

Det mener TV 2 SPORTs fodboldekspert, Flemming Toft, der blot tilslutter sig køen af spillere, trænere og eksperter, der har rettet kritik mod Parkens græstæppe efter Danmarks målløse playoffkamp mod Irland lørdag aften.

- Jeg ved ikke, om man kan gøre noget, men DBU bliver i hvert fald nødt til at reagere over for Parken og komme med en eller anden form for mening, som er tydelig.

- Det er da uheldigt, at man ikke kan få et ordentligt underlag til så stor en kamp, mener han.

Søndag eftermiddag har DBU endnu ikke ville forholde sig til kritikken, og heller ikke Parken Sport & Entertainment, der står for banen i Telia Parken, ønsket at udtale sig over for TV 2 SPORT.

- DBU gør det (lukker ned, red.), så det ikke skal virke som en dårlig undskyldning, hvis Danmark ikke kommer til VM. Så kan man tage den, når kampen tirsdag er spillet. Men så tror jeg da også, at man reagerer. Og at man reagerer ret kraftigt, fordi det har været en massiv kritik fra spillerne – også de irske, fortæller Toft.

Det var nemlig ikke kun de danske spillere, der ikke var tilfredse med grønsværens beskaffenhed, da også de irske spillere var meget forundrede over banens tilstanden.

- DBU lejer jo Parken ud fra, at græstæppet er i orden, men de går jo ikke ind og inspicerer og siger ’jamen, så flytter vi til Valby Idrætspark i stedet for’. Det kan de jo ikke.

- De er nødt til at spille under de forhold, der nu engang bliver præsenteret. Men det store ansvar ligger selvfølgelig hos Parken, lyder det fra Flemming Toft.

Danmark spiller returkamp i Dublin på tirsdag, og du kan følge kampen på sport.tv2.dk.