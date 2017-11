Landsholdsangriber Andreas Cornelius var ikke imponeret over det, de irske modstandere præsterede i lørdagens nullert.

Der er ingen tvivl om, at de danske spillere havde håbet på mere end det 0-0-resultat, der stod på lystavlen i Parken efter playoffkampen mod Irland.

Men alligevel mener Andreas Cornelius, at det er lørdagens gæster, der må være mest skuffede efter opgøret.

Det siger angriberen til TV 2 SPORT dagen derpå.

- Selvfølgelig ville vi da gerne have vundet, men jeg synes, at det var fint. Vi spillede Irland helt ned i eget felt hele kampen og prøvede at score et mål. Det lykkedes ikke, men vi satsede heller ikke, siger Cornelius og hæfter sig ved, at det kun var det første af to opgør.

- Hvis vi skal være skuffede, så forestil jer at være Irland, som blev spillet ned i eget felt hele kampen, siger han.

Men irerne tager vel fra København og tænker: ’Det var super. Nu skal vi bare vinde 1-0 på hjemmebane, så er vi til VM’?

- Ja, eller også tænker de: ’Det bliver eddermame 90 lange minutter, hvis vi også står nede i feltet i Irland’, smiler den store danske angriber.

Hjemmepublikum kan lokke irerne frem

Hvor Andreas Cornelius ikke ville bruge ordet ’skuffelse’ efter kampen, så forholdt det sig modsat hos landstræneren.

- Vi ville meget gerne have vundet kampen, og vi havde også muligheden for at vinde den, for specielt (Pione, red.) Sistos chance var meget stor. Det er ærgerligt, at den går forbi i så vigtig en kamp, men det er jo mennesker, vi arbejder med, siger Åge Hareide.

Han er dog positiv forud for returkampen.

- Jeg tror, at vi havde haft det værre, hvis vi ikke havde skabt nogen chancer. Men vi skabte tre gode muligheder. Hvis vi intet havde haft, ville vi måske være mere bange, siger landstræneren, der tror, at Danmark kommer til at skabe muligheder på irsk græs.

- På en eller anden måde må de også skulle længere frem på banen for at forsøge at skabe noget. Det må vi udnytte.

Også Cornelius ser lyst på mulighederne i Dublin, hvor VM-billetterne bliver uddelt på tirsdag.

- Det kan også godt være, at de bliver kørt op af deres eget publikum og vil lidt længere frem på banen, og så får vi noget plads. Jeg tror, at det vil være svært at stå og forsvare sådan (som de gjorde i Parken, red.) foran et hjemmepublikum en hel kamp, mener han.

Irland har vundet to af fem hjemmekampe i 2017.