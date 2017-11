Irerne havde ikke troet, de ville kunne sikre VM-billet på hjemmebane

Ciaran Clark havde styr på danskerne i angrebet i 0-0-kampen. Foto: Lars Møller / Lars Møller/Scanpix

Den irske anfører, Ciaran Clark, ser frem til kampen på tirsdag, som bliver anderledes i forhold til lørdagens kamp.

Det blev til en intens og fysisk affære, da Danmark lørdag aften mødte Irland.

Fra kampens begyndelse så det ud til, at udeholdet var ganske godt tilfreds med et 0-0-resultat, som ville give dem gode muligheder i returopgøret i Dublin.

Og det er da også en flok tilfredse irske spillere, som kan tage et uafgjort resultat med sig hjem. De begynder at se frem mod tirsdagens kamp, hvor de kan sikre sig en billet til den kommende VM-slutrunde i Rusland.

- Det var en hård kamp, og danskerne gjorde det svært for os. De var meget organiseret og stod godt. Men vi har nu 90 minutter på hjemmebane i Dublin til at komme med til VM, og det havde vi nok ikke troet inden kampen, siger Ciaran Clark efter kampen.

- Det bliver en anden slags kamp på tirsdag og meget anderledes. Det bliver en hård kamp, og vi skal bare spille på den måde, som vi gør, og forblive organiseret. Forhåbentlig, med en smule held med på vejen, så kommer vi med til VM. Det vil nok være det største i min karriere, hvis vi kom med, siger forsvarsspilleren, der til dagligt tørner ud for Newcastle.

Vi kan slå dem, og det skal vi bare vise på tirsdag Darren Randolph, irsk målmand

Han bakkes op af sin landsmand i målet, Darren Randolph. Selvom danskerne havde klart de største chancer, så føler han ikke, at det var noget udover det sædvanlige.

- Jeg ved ikke, om jeg får det mere travlt i Dublin. Jeg synes, at jeg har det travlt i alle kampe, siger målmanden.

- Vi havde ikke majoriteten af boldbesiddelsen, men vi kom alligevel til chancer. Vi kan slå dem, og det skal vi bare vise på tirsdag.

Han fortæller, at irerne må været favorit på hjemmebane, men alligevel er han begyndt at kigge på den mulighed, hvor VM-pladsen skal fordeles efter en straffesparkskonkurrence.

- Vi skal selvfølgelig vinde, for at det går godt. Så vi kommer nok til at spille lidt anderledes, forklarer målmanden.

- Vi ser på alle dele af spillet - så ja, jeg har også kigget på straffesparks-delen. Jeg skal nok være klar, hvis det ender sådan. Jeg tror ikke, at jeg har prøvet det før. Det skulle måske være, da jeg var lille. Jeg kan dog ikke huske, om vi vandt, afrunder Darren Randolph.

Kampen på tirsdag starter klokken 20.45