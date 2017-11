Irlands tidsudtræk irriterer Eriksen

Christian Eriksen er irriteret over Irlands mange spilstop. Foto: ANDREW COULDRIDGE / Scanpix Denmark

De irske spillere udnyttede hver en mulighed for at trække tiden, siger Christian Eriksen efter 0-0 i Parken.

Det irske fodboldlandshold prøvede hele tiden at bryde danskernes rytme i lørdagens 0-0-playoffkamp i København.

Enten var det ved at lave en lang befrier fra forsvaret eller tage sig god tid med at sætte bolden i gang efter et spilstop. Det siger den danske kreatør Christian Eriksen.

- Hvis de fik en lille mulighed for det, så lossede de bolden væk for at få en masse tid til at gå. Det var en lang kamp, fordi der var så mange spilstop. Det var ikke til vores fordel, siger Eriksen.

På grund af den irske tilgang var danskerne i boldbesiddelse langt størstedelen af tiden. Afleveringerne langs jorden gjorde ikke Eriksen og co. farlige, og heller ikke høje bolde ned mod de store irere virkede til at være en trussel. Bliver det et lignende kampbillede tirsdag i Irland, skal de danske spillere oppe sig en smule, mener Eriksen.

- Det gør det meget svært at spille bedre, når de står så defensivt. Med banen in mente blev der fokus på at vinde andenbolde, og der var vi ikke så skarpe, som vi tidligere har været, men det kan vi nå at ændre inden på tirsdag.

- Jeg synes, at vi skal prøve at spille på samme måde. Vi skal ændre lidt småting og være lidt bedre på bolden, men det vil vi også være, når banen forhåbentlig er bedre, siger Eriksen.

På forhånd var Christian Eriksen udpeget af irerne som Danmarks største trussel. Han var ofte pakket godt ind af irerne, og hans stime med scoringer i seks landskampe i træk blev brudt. Selv var han dog tilfreds med sin indsats.

- Det var ikke irriterende på nogen måde at blive dækket tæt op, og jeg synes egentlig, at jeg gjorde det fint, siger Eriksen.

Tottenham-stjernen blev valgt til kampens bedste spiller af de fremmødte tilskuere i Parken.