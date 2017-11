Kritikken fortsætter: Irske spillere var 'i chok' over Parken

Det var en svær bane, der lagde underlag til lørdagens uafgjorte playoffkamp mellem Danmark og Irland. Det skuffer aktørerne - ikke mindst de danske.

Var der én ting, som aktørerne i kampen mellem Danmark og Irland kunne blive enige om efter nulløsningen i går, så var det, at det nationale græstæppe i Parken gjorde arbejdsbetingelserne svære.

Og også dagen derpå var kritikken skarp. Ikke mindst fra landsholdets bagerste skanse, Kasper Schmeichel.

- Det er utroligt skuffende, at vi i Danmark ikke kan præstere en bedre bane end det. Det må jeg sige, siger den danske landsholdskeeper til TV 2 SPORT.

- Jeg snakkede med mange af de irske spillere efter kampen, og de var helt i chok over tilstanden derinde (i Parken, red.). Der er mange af de irske spillere, som jeg har spillet mod i de lavere rækker i England for 10 år siden, og det mindede meget om dengang med sådan en bane, siger Kasper Schmeichel uden at ville bruge banen som en decideret undskyldning.

Et gennemgående problem

Det samme gjaldt Kasper Schmeichels landsholdskollegaer, som TV 2 SPORT talte med efter playoffkampen i går.

De ville ikke bruge banen som en undskyldning for det hakkende, offensive spil. Men den samme forklaring gik igen blandt de danske spillere.

- Det var en svær bane at spille på. Man kunne se, at der var nogle uprovokerede fejl, der normalt ikke ville ske, sagde Nicklas Bendtner, mens Thomas Delaney kaldte banen for en fordel for modstanderne.

- Det irske hold ville kunne spille uden græs på banen, og det ville være det samme for dem. Men sådan som vi spiller som hold kunne vi i hvert fald godt tænke os en bedre bane.

Også den danske 10'er, Christian Eriksen, udtrykte en langvarig utilfredshed efter 0-0-kampen.

- Banen har haft problemer i løbet af hele den her kvalifikation. Med den måde vi gerne vil spille fodbold på, så hjælper den i hvert fald ikke, siger offensivspilleren, der ikke fik skabt den mængde chancer, som tilfældet har været de seneste kampe.

Landstræneren tog sin kreative katalysator og den øvrige, danske offensiv i forsvar og kritiserede ligeledes grønsværen.

- Man kan prøve at gå ned på banen og så se, om man kan kontrollere bolden. Vi så i går (fredag) til vores træning, at banen ikke egner sig til pasningsspil, udtalte Åge Hareide til Ritzau.

Forventer bedre forhold i Irland

Hverken DBU eller Parken Sport & Entertainment, der står for banen i Telia Parken, har her til morgen ønsket at kommentere det diskutable græstæppe over for TV 2 SPORT.

Spillerne glæder sig nu til returkampen på græsset i den irske nationalarena, der efter sigende skulle være mere indbydende til fodboldspil langs jorden.

- Det kan umuligt være værre end i Parken, griner Kasper Schmeichel, mens også landsholdskollegaen Andreas Cornelius ’håber’, at den irske bane er bedre.

En kuriøs detalje er, at der lørdag blev afviklet en rugbykamp på Aviva Stadium i Dublin, hvor VM-billetterne bliver uddelt på tirsdag.

Men Kasper Schmeichel, der til daglig spiller på de britiske øer, forventer alligevel et bedre underlag, når det afgørende slag skal stå om tre dage.

- Du skal tænke på, at det er en hybridbane. Det er en meget anderledes bane end den, vi har i Parken.

- I Parken bliver græsset bare rullet og lagt. Der er ikke noget kunstgræs i det eller noget. Vi har selv haft rugbykampe på vores baner i Leicester, og de plejer at kunne håndtere de ting meget bedre. Og som sagt: Det kan umuligt være værre end det, vi spillede på i går.