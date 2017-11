Real Madrid-stjerne skadet i spansk storsejr

Spanske Isco tager sig til benet i opgøret mod Costa Rica. Foto: JON NAZCA / Scanpix Denmark

Isco måtte udgå, da Spanien udspillede Costa Rica, og han rejser derfor ikke med truppen til Rusland.

Spaniens stjernespækkede fodboldlandshold storsejrede lørdag med 5-0 over Costa Rica i en testkamp i Malaga, men lidt malurt blev der dryppet i det spanske bæger.

Midtbanespilleren Isco, der har været et af meget få lyspunkter hos Real Madrid i denne sæson, måtte udgå af opgøret, efter han blev udsat for en voldsom tackling af Kendall Waston.

Søndag blev det besluttet, at Isco bliver hjemme i Madrid, når det spanske landshold rejser til Rusland for at spille endnu en testkamp.

Han vil blive behandlet hjemme i sin klub, meddeler det spanske forbund.

Nu skal Isco forsøge at blive klar til lørdag når Real møder Atlético Madrid i den spanske liga.

I lørdagens spanske storsejr indledte Jordi Alba målfesten efter få minutter, før Alvaro Morata gjorde det til 2-0 midtvejs i første halvleg.

Efter pausen scorede David Silva to gange, før Andrés Iniesta satte punktum med et mål på langskud.