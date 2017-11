'Skandaløst' straffespark var nok - Schweiz er klar til VM

Schweiz er klar til VM i Rusland efter samlet 1-0 over Nordirland. Foto: PETER KLAUNZER / Scanpix Denmark

Nordirland stred forbilledligt, men Schweiz' favoritter kom videre til VM efter en nulløsning i Basel.

For fjerde gang i træk er Schweiz klar til at spille med ved VM i fodbold.

Søndag kvalificerede schweizerne sig til slutrunden i Rusland med 0-0 hjemme mod Nordirland i den anden af to playoffkampe.

Dermed er Schweiz videre med samlet 1-0.

Schweiz vandt torsdag den første kamp på udebane. Det skete efter et kontroversielt dømt straffespark, der fik nordirerne til at skumme af raseri.

Det nordirske hold var da også tændt fra start i søndagens kamp, der blev afviklet på en elendig bane i Basel.

Heftig regn havde været med til at gøre græstæppet sårbart, og undervejs i kampen blev meget af det tilbageværende græs pløjet op.

Nordirerne indledte stærkt, og efter få minutter måtte schweizernes målmand, Yann Sommer, levere en fin redning på en afslutning fra Chris Brunt.

Schweiz var dog endnu tættere på at score inden for de første ti minutter med store chancer til Haris Seferovic og Blerim Dzemaili.

Første halvleg var generelt en åben og underholdende affære, og tendensen fortsatte i anden halvleg.

Holdene blev ved med at skabe chancer, selv om - eller måske på grund af - at banen blev mere og mere tung på grund af regnen.

En del spillere så meget trætte ud, efterhånden som deres fødder sank længere og længere ned i grønsværen.

Seks minutter før tid fik Haris Seferovic en kæmpe chance for at lukke ned for VM-spændingen, men han sendte bolden langt over mål.

Også indskiftede Breel Embolo havde to fine muligheder, men til sidst var Nordirland tæt på at få udlignet.

Jonny Evans headede på mål, da Yann Sommer var på skovtur, men Ricardo Rodriguez sparkede bolden væk lige foran målstregen.

Det endte målløst, hvorefter schweizerne kunne juble.

Schweiz gik gennem gruppespillet med ni sejre og kun et nederlag.

Nederlaget ude til Portugal i den sidste gruppekamp var imidlertid nok til, at europamestrene fortrængte schweizerne fra førstepladsen.

Derfor måtte Schweiz ud i playoffkampe, inden holdet altså fik sikret VM-billetten.