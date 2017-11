Tidligere irsk stjerne græmmer sig over Irlands 'forfærdelige' præstation

Irland fik et uafgjort resultat med fra Parken. Men alligevel møder holdet stor kritik. Foto: ANDREW COULDRIDGE / Scanpix Denmark

Det kan godt være, de fik, hvad de kom efter på banen. Men Irlands præstation i playoff-kampen mod Danmark kritiseres af irske fodboldeksperter.

Bare to skud på mål og 34 procents boldbesiddelse.

Det er det ydmyge udbytte, som Irlands fodboldlandshold indkasserede i lørdagens VM-playoffkamp mod Danmark i Parken i København.

Og selvom holdet lykkedes med at holde Danmark fra scoringer, og med at holde liv i kampen til returopgøret på tirsdag, så er de irske medier langt fra imponerede over holdets præstation lørdag aften.

Eamon Dunphy, der er fodboldekspert hos den irske tv-station RTE, var således yderst skuffet over Irlands spil med bolden.

- Vilje er godt, men hvis VM handlede om vilje, så skulle alle jo med. VM er for de bedste nationer i verden. Det er for de bedste fodboldhold, og man er nødt til at spille fodbold, og det er jeg ikke sikker på, vi kan, siger Eamon Dunphy ifølge Independent.ie og tilføjer:

- Hvis ikke landstræneren opmuntrer spillerne til at aflevere bolden og spille, som vi ved, de kan, så ryger vi ud.

'Grimt' spil med bolden

Også den irske fodboldlegende Damien Duff var efterfølgende ude med riven. Duff, der har en glorværdig fortid i Premier League bag sig, roste spillernes indstilling, mens han rystede på hovedet af spillet med bolden.

- Uden bolden gør vi det fremragende. Vi forsvarer godt, vi har vilje og gejst, men det forventer man også fra irske spillere og det irske folk. Men spillet med bolden var grimt. Det var virkelig ikke kønt. Det var forfærdeligt. Vi er nødt til at kunne spille bedre.

- At være på det hold må være demoraliserende til tider. Bolden ruller jo bare forbi dig. Jeg ved godt, det er taktikken, men med bolden var det forfærdeligt, siger Damien Duff ifølge Independent.ie.

Damien Duff var selv en del af holdet, da Irland senest - i 2002 - var med til en VM-slutrunde. Men Duff tør ikke tro på, at det vil lykkes for Irland igen at kvalificere sig til VM i returopgøret mod Danmark på tirsdag.

- Hvis vi scorer til 1-0 efter 20 minutter, så trækker vi os tilbage i de næste 70 minutter. Det er et faktum. Sådan har det været lige siden, jeg selv spillede. Og jeg tror, Danmark kommer til at score.

- Der er ingen grund til at tro på, at vi kommer til at dominere på tirsdag, siger Damien Duff.

Returopgøret mellem Irland og Danmark spilles på AVIVA Stadium i Dublin tirsdag aften kl. 20.45.