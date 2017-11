Bookmakerne er enige: Danmark er favorit til VM-billet

Det er forståeligt, hvis Kasper Schmeichel er spændt inden returkampen mod Irland. Bookmakerne tror dog, at han og holdkammeraterne sikrer VM-kvalifikationen. Foto: ANDREW COULDRIDGE / Scanpix Denmark

En lang række bookmakere tilbyder stadig højere odds på Irland end på Danmark, hvis man spiller på det simple spørgsmål: Hvem går videre?

Gamblere med sympati for Irland har ekstra god grund til at juble, hvis Irland kvalificerer sig til VM på bekostning af Danmark.

For danske spillere overstiger glæden over en eventuel kvalifikation sandsynligvis glæden over en eventuel gevinst. Der er nemlig markant lavere odds at hente på en dansk kvalifikation, selvom Danmark er på udebane i returkampen.

Hos de fleste bookmakere får man pengene 1,65 gange igen, hvis man lykkes med at spille på, at Danmark kvalificerer sig til VM. Omvendt får man pengene 2,2 gange igen, hvis man har held med at spille på irsk kvalifikation.

TV 2 SPORT har været på rundtur hos 10 forskellige spiludbydere, der alle har Danmark som klar favorit til at gå videre til slutrunden i Rusland.

Af de 10 udbydere er det landsholdets sponsor Danske Spil, der har størst tiltro til Hareides mandskab. Danske Spil giver således det laveste odds på Danmark og det højeste odds på Irland, hvis man vil spille på, hvem der kvalificerer sig.

Danmark var også favorit til at sikre VM-billetten inden 0-0-kampen i Parken lørdag aften.

Hvem går videre?

Danske Spil: Danmark 1,60 – Irland 2,35

Unibet: Danmark 1,65 – Irland 2,20

Bet365: Danmark 1,66 – Irland 2,20

NordicBet: Danmark 1,65 – Irland 2,12

888: Danmark 1,65 – Irland 2,20

Bwin: Danmark 1,65 – Irland 2,15

LeoVegas: Danmark 1,65 – Irland 2,20

Tipico: Danmark 1,65 – Irland 2,20

Cashpoint: Danmark 1,70 – Irland 2,08

Ladbrokes: Danmark 1,67 – Irland 2,10

Odds er fundet mandag cirka klokken 10. De kan have ændret sig siden da - du kan finde det seneste odds hos den enkelte udbyder.

