Buffon stopper landsholdskarrieren

Buffon vinkede mandag farvel til VM i 2018, og samtidig også til de italienske landsholdsfans.

39-årige Gianluigi Buffon har meddelt, at han indstiller landsholdskarrieren, efter at Italien mandag ikke formåede at spille sig til VM.

En af de største målmænd i italiensk fodbold nogensinde er færdig på det Italienske landshold.

Det står klart, efter 39-årige Gianluigi Buffon valgte at stoppe øjeblikkeligt på landholdet, efter Italien ikke formåede at kvalificere sig til VM.

- Jeg forlader et italiensk hold, der nu skal klare sig selv.

- Kram til alle, især dem som jeg har delt denne vidunderlige rejse med, fortalte Gianluigi Buffon til Det Europæiske Fodboldforbunds hjemmeside efter det samlede nederlag til Sverige i VM-playoffkampen.

Buffons landsholdsstop var ventet, da han allerede har meddelt, at han vil stoppe karrieren efter denne sæson.

Italiens missede VM kom efter de måtte mandag nøjes med 0-0 hjemme mod Sverige i den anden af to playoffkampe.

Sverige kommer dermed til VM-slutrunden næste år med samlet 1-0, mens Italien for første gang i 60 år ikke skal med til VM.

En regulær fiasko for de firedobbelte verdensmestre, men også en personlig skuffelse for Gianluigi Buffon.

Han ville med deltagelse ved VM i Rusland være blevet den første spiller i historien til at have deltaget ved seks VM-slutrunder.

I vanlig stil havde målmanden fokus på andre end sig selv.

- Jeg har ikke ondt af mig selv, men af alle i italiensk fodbold.

- Vi fejlede i noget, der også betyder noget i en social sammenhæng. Jeg ærgrer mig over at slutte på den her måde, ikke fordi tiden går, lød det fra den aldrende målmand.

Juventus-målmanden var i 2006 med til at gøre Italien til verdensmester.