Danmark kan sikre sidste europæiske VM-plads - disse 28 lande er klar

Danmark møder Irland tirsdag aften i kampen om en VM-billet. Foto: Lars Møller / Lars Møller/Scanpix

VM-kvalifikationen slutter i denne uge, hvor de sidste fire nationer til VM i Rusland skal findes.

KLAR TIL VM Afrika:

Tunesien

Marokko

Nigeria

Egypten

Senegal

Asien:

Iran

Japan

Saudi-Arabien

Sydkorea

Europa:

Rusland (vært)

Belgien

Polen

Tyskland

England

Spanien

Island

Serbien

Frankrig

Portugal

Schweiz

Kroatien

Nord- og Centralamerika:

Mexico

Costa Rica

Panama

Sydamerika:

Brasilien

Uruguay

Argentina

Colombia

Tirsdag aften bliver den 29. VM-billet uddelt, når Italien tager imod Sverige i en direkte kamp om deltagelse ved sommerens slutrunde.

Svenskerne vandt det første opgør 1-0, og Italien har dermed ryggen mod muren på hjemmebane, hvor de kan misse den første VM-slutrunde i 60 år.

Søndag sikrede både Schweiz og Kroatien at være med i bowlen, når VM-puljerne skal fordeles, da de begge spillede 0-0 mod henholdsvis Nordirland og Grækenland efter sejre i de første opgør.

Fire nationer mangler

I alt 32 nationer deltager ved VM i Rusland til sommer, og det betyder, at fire pladser forsat ikke er besat - det gælder to fra Europa og to fra enten den asiatiske eller sydamerikanske kvalifikation.

Foruden kampen mellem Italien og Sverige, skal Danmark møde Irland tirsdag i den afgørende returkamp efter 0-0 i Parken i kampen om den sidste europæiske billet.

Onsdag mødes Australien og Honduras efter 0-0 i den første kamp, mens også Peru og New Zealand krydser klinger efter 0-0 i det første møde.

28 nationer er klar til VM

I Afrika har Senegal allerede sikret sig deltagelse inden sidste spillerunde i den afrikanske playoff-pulje.

Herunder følger en oversigt over de lande, der allerede kan begynde jagten på hoteller i Rusland til juni.

Du kan følge Danmarks playoffkamp mod Irland tirsdag aften på sport.tv2.dk.