Danmark mod Irland satte TV-rekord

Der blev sat ny rekord for antal seere på Kanal 5, da Danmark mødte Irland. Foto: Lars Møller / Lars Møller/Scanpix

1.060.000 så Danmark og Irland spille VM-playoff. Dermed blev det mest sete program nogen sinde på tv-station.

Lørdagens VM-playoffkamp mellem Danmark og Irland blev historiens mest sete program på Discovery Networks Danmark, der tæller Kanal 5, Kanal 4, 6'eren samt Eurosport- og Discovery-kanalerne.

Således kiggede 1.060.000 seere med på Kanal 5, da kampen i Parken sluttede 0-0.

Det første gang nogensinde, at et program bliver set af mere end en million på en Discovery-kanal. Den hidtidige rekord var Danmark-Rumænien 8. oktober, der havde præcis en million seere.

- Vi er ovenud begejstrede for de flotte seertal til Danmark-Irland.

- For Kanal 5 og Discovery er det en kæmpe milepæl, at vi for første gang nogen sinde har mere end en million seere til et program, siger Christian Kemp, administrerende direktør hos Discovery Networks Danmark.

Tirsdag blænder samme kanal op for returkampen, der spilles i Dublin.

- Danskerne har i den grad taget Kanal 5 til sig som fodboldlandsholdets hjemmebane.

- Vi håber selvfølgelig, at mindst lige så mange følger med i morgen, når Eriksen og co. forhåbentligt sikrer billetterne til sommerens VM i Rusland, siger Christian Kemp.