Derfor er jublen så stor, når Bendtner går på banen

Nicklas Bendtner har genfundet fodboldglæden i Rosenborg. Foto: Anders Kjærbye / Scanpix Danmark

Nicklas Bendtner har udviklet sig til en fanfavorit på landsholdet. Han er blevet landsholdets svar på 'Klods-Hans', mener forsker.

'Bendtner på banen! Vi vil ha’ Bendtneeer på banen!'

De danske tilskueres krav under VM-playoffkampen mellem Danmark og Irland lørdag aften i Parken var ikke til at tage fejl af. De ville have topscoreren fra den bedste norske række ind.

Det er en kollektiv retrojubel, der for mig også virker til at være på kanten til det småironiske. Bo Kampmann Walter, medieforsker ved center for kulturhistorie på SDU

Men hvorfor var det Nicklas Bendtner, som publikum ville have på banen og ikke Yussuf Poulsen og Viktor Fischer, der begge spiller i Bundesligaen?

Det har Bo Kampmann Walter, der er medieforsker ved center for kulturhistorie på SDU, et bud på.

- Det er en kollektiv retrojubel, der for mig også virker til at være på kanten til det småironiske. Det er som om, at vi elsker ham, men samtidig er det også bare noget, vi leger. Det virker meget dansk.

- Der er lidt ’Klods-Hans’ over Bendtner. Man kan jo sige, at han har fået ’prinsessen’, men ligesom med Klods-Hans ler vi lidt af Bendtner.

- Hvis man tog danskheden ud af ligningen og kiggede på Bendtner ude fra verdensrummet, så ville man mere objektivt sige; Hvad skal han gøre godt for? Han er da ikke bedre end noget af det andet, der render rundt derinde, fortæller Bo Kampmann Walter til TV 2 SPORT.

Den nye Elkjær

Som 18-årig fik Nicklas Bendtner debut på landsholdet i 2006 mod Polen. Han scorede i sin debutkamp til 1-0. Foto: Lars Møller / Scanpix Danmark

Da Nicklas Bendtner debuterede på landsholdet i 2006, var han muligvis heller ikke den bedste, men ifølge TV 2 SPORTs fodboldkommentator Flemming Toft var der forhåbninger om, at han kunne blive det.

- Det var en ny Elkjær. En Elkjær som man savnede både som målscore og som type. Godt nok var Jon Dahl den store målscore ind imellem Elkjær og Bendtner, men han var ikke en profil i folkets forstand. Vi manglede en, der havde noget ekstraordinært. En der kunne ruske lidt op i det etablerede og kom med noget attitude. Han kom med et eventyrligt talent, og derfor var forhåbningerne til ham også store.

Men forhåbningerne blev aldrig rigtig indfriet.

I løbet af sin tid i Arsenal blev Nicklas Bendtner lejet ud til Birmingham, Sunderland og Juventus. I 2014 var det slut i den engelske klub, og de efterfølgende år spillede han i Wolfsburg og Nottingham Forest, inden han i år skiftede til Rosenborg.

Forarger og forener

Nicklas Bendtner fejrer en scoring ved EM i 2012 ved at vise sine underbukser frem, der var sponsoret af bettingfirmaet Paddy Power. Det valg gav Bendtner en bøde på 735.000 kroner og en spilledagskarantæne. Paddy Power betalte den dog. Foto: EDDIE KEOGH / Scanpix Denmark

På landsholdet gik det bedre. Trods manglende spilletid i sine klubber scorede Bendtner stadig i den røde trøje, og det gav ham ifølge Flemming Toft en speciel status.

- Han var en type, der havde svært ved at have styr på tingene. Han var umoden til tider, og nogle gange manglede han respekt for sine trænere. Han havde respekt for Arsene Wenger og Morten Olsen.

- Han både forarger og forener. Han har lavet mange dumheder uden for banen, men vi elsker også dem, der kan score mål, og det har Bendtner gjort på landsholdet, lyder det fra Flemming Toft, der med forarger henviser til Bendtners problemer med blandt andet spirituskørsel, klammeri med politiet af flere omgange og hærværk af lejligheder.

Med sit skifte til Rosenborg har Nicklas Bendtner for første gang i flere år fået kontinuerlig spilletid, hvilket danskeren har kvitteret for med 18 mål i ligaen.

Bendtners fremgang har fået ham tilbage på Åge Hareides landshold, og ligesom da han debutterede for 11 år siden, er Bendtner igen er populær på landsholdet.

Noget elskeligt over Bendtner

Hvor de danske fans dengang havde store forhåbninger til Nicklas Bendtner, er angriberens popularitet i dag til dels forbundet med, at han er kommet ud på den anden side af sin nedtur, mener Bo Kampmann Walter.

- Der er noget elskeligt over Bendtner nu, der ikke var for fem år siden. Dengang var han stadig en, som man tænkte kunne have en vis karriere, hvis sol og måne stod lige. Der var der mere på spil, og meningerne omkring ham måske lidt mere kritiske. Vi har en anderledes hyggelig og ukritisk holdning til ham nu.

- Det kan godt være, at da Bendtner løb på banen i lørdags mod Irland, at han så tænkte: Ja, ja – det er fint, og det er dejligt at blive hyldet, men måske er det også noget, som de bare leger, lyder det fra Bo Kampmann Walter.

Selvom forventningerne til Nicklas Bendtner muligvis er blevet forandret i løbet af de seneste år, vurderer Flemming Toft, at man fortsat godt kan håbe på at se en Nicklas Bendtner i topform på landsholdet igen.

- Han er ikke den spiller, som han var engang. Men han virker i balance, rolig, snaksagelig og åben. Det er længe siden, at han har været en så meget i balance.

Irland - Danmark spilles tirsdag klokken 20:45. Følg med minut for minut på sport.tv2.dk fra klokken 19:45, når startopstillingerne bliver præsenteret.