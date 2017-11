Efter VM-triumf: Zlatans agent åbner op for muligt comeback

Zlatan øjner måske et comeback på det svenske landshold. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / Scanpix Denmark

Står det til Zlatan Ibrahimovics agent gør angriberen comeback på det svenske landshold.

Sverige kvalificerede sig mandag aften til VM efter 0-0 ude mod Italien. Svenskerne havde vundet det første opgør med 1-0, og derfor kunne den skandinaviske jubel bryde løs, da kan blev fløjtet af.

Nu kan de svenske fodboldfans måske få mere endnu mere at juble over.

Zlatan Ibrahimovics agent, Mino Raiola, åbner op for, at der måske er en chance for et comeback til angriberen i en SMS til den svenske avis Expressen.

- Hvis det var op til mig, leverede jeg ham personligt, skriver Raiola til Expressen.

Det er ikke første gang, at Ibrahimovics agent lufter ideen om et comeback på landsholdet til Zlatan Ibrahimovic. I en halv-kryptisk besked har agenten ifølge Expressen tidligere på efteråret skrevet følgende:

- I kan ikke sige på Zlatans vegne, at han skulle sige nej til landsholdet, hvis de ringede.

Zlatan Ibrahimovic stoppede på det svenske landshold i 2016 efter EM i Frankrig.

Hvorvidt Ibrahimovic overhovedet er i stand til at deltage i en slutrunde er et helt andet spørgsmål. Tidligere i år blev svenskeren alvorligt knæskadet i en Europa League-kamp mod Anderlecht, og han har ikke spillet for Manchester United siden.

Uniteds manager Jose Mourinho regner dog med, at Zlatan Ibrahimovic kommer til at tørne ud for den engelske klub inden nytår.

Spørgsmålet er så, i hvilken forfatning den 36-årige angriber vender tilbage i.